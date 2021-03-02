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02.03.2021 10:48
Рубрика: Власть

Матвиенко: Надо добиваться пятидневки для всех школьников

Текст: Галина Мисливская
Всех российских школьников необходимо переводить с шестидневной на пятидневную учебную неделю, чтобы у них было больше времени на отдых и развитие, считает председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.
Фото: Александр Кряжев/РИА Новости Фото: Александр Кряжев/РИА Новости
Фото: Александр Кряжев/РИА Новости

"Сейчас актуально добиться пятидневки для наших учеников", - сказала она в интервью РИА Новости. "Задача в том, чтобы ребенок имел время на физическое развитие, на прогулки, игры на свежем воздухе, чтобы он мог, кроме уроков, посещать кружки и творчески развиваться. Ну и, самое главное, чтобы ребенок как можно больше времени проводил с родителями", - добавила глава Совфеда.

Фото: Сергей Куксин/ РГ
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Учебу по субботам она назвала вынужденной мерой. "Не хватает учителей, не хватает помещений, некоторые школы в двухсменку учатся, а некоторые даже в три смены. Но надо создавать условия для того, чтобы все-таки дети учились пять дней, имели больше возможностей для отдыха, для развития, для общения с родителями. Я считаю, это очень и очень важно", - подчеркнула Матвиенко.

По мнению спикера, задача школы не в том, чтобы "загрузить" в ребенка как можно больше информации. Кроме того, при шестидневной учебной неделе школьник не успевает восстановится за один выходной день.

"Было бы правильно, учитывая необходимость повышения воспитательной роли семьи, чтобы дети с родителями могли сходить в музей, в парк, покататься на лыжах, на коньках. Чтобы дети могли пообщаться с дедушкой, бабушкой, порасспрашивать их об их жизни, о тех событиях, свидетелями которых те были. Это лучшие уроки истории, которые можно не просто выучить, а прочувствовать. Мне кажется, что надо активно обсуждать тему пятидневки", - заключила Валентина Матвиенко.

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