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02.03.2021 18:27
Рубрика: Власть

Матвиенко поздравила Горбачева с юбилеем

Текст: Галина Мисливская

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко направила экс-президенту СССР Михаилу Горбачеву телеграмму с поздравлениями по случаю его 90-летия. Глава верхней палаты российского парламента отметила его заслуги перед страной и верность принципам.

Фото: ТАСС
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"Во всем мире вас знают как видного государственного, политического и общественного деятеля, оказавшего значительное влияние на мировые процессы, многое сделавшего для укрепления международного авторитета и престижа нашей страны, - говорится в телеграмме. - Проведенные вами масштабные преобразования во всех сферах жизни государства и общества навсегда вписали ваше имя в новейшую историю России".

"И сегодня, возглавляя Фонд социально-экономических и политологических исследований, вы по-прежнему верны своим принципам и убеждениям, осуществляете большую работу по изучению ключевых проблем современности, оставаясь жизнелюбивым, ярким и открытым человеком", - написала Валентина Матвиенко и пожелала юбиляру здоровья, добра и благополучия.

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Власть Работа власти Внутренняя политика Законодательная власть Совет Федерации Персона: Михаил Горбачев

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