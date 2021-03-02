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02.03.2021 22:43
Рубрика: Спорт

"Металлург", СКА, "Авангард" и "Динамо" выиграли первые матчи плей-офф КХЛ

Текст: Максим Домчев
Во вторник четырьмя матчами стартовал плей-офф Континентальной хоккейной лиги.
Фото: Александр Овчаров/ РИА Новости Фото: Александр Овчаров/ РИА Новости
Фото: Александр Овчаров/ РИА Новости

В Москве "Динамо" принимало череповецкую "Северсталь". Эта встреча не получилась результативной и для победы хватило всего одной заброшенной шайбы. Ее автором стал Дмитрий Яшкин в начале второго периода.

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Порадовали любителей хоккея "Металлург" и "Барыс", забросившие в ворота друг друга 11 шайб. Удачливее оказались хоккеисты из Магнитогорска, отличившиеся на своей площадке 7 раз. Дубли на счету Николая Голдобина и Егора Яковлева, по разу отличились Егор Коробкин, Сергей Мозякин и Николай Прохоркин. У проигравших точными бросками отметились Кирилл Панюков, Роман Старченко, Даррен Диц и Филип Вароне.

В Санкт-Петербурге СКА принимал минское "Динамо". Хозяева выиграли 4:2. Две шайбы на счету Андрея Кузьменко, по разу отличились Василий Подколзин и Йоонас Кемппайнен. В составе "Динамо" голы на счету Павла Варфоломеева и Кирилла Воронина.

В Балашихе на правах хозяина "Авангард" принимал "Автомобилист" и победил со счетом 3:0. В составе победителей точные броски нанесли Сергей Толчинский, Оливер Каски и Кирилл Семенов.

Вторые матчи серий пройдут 4 марта.

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