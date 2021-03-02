Министр спорта РФ отметил важность утверждения плана восстановления ВФЛА

Глава министерства спорта РФ Олег Матыцин прокомментировал новость об утверждении плана восстановления членства Всероссийской федерации легкой атлетики в Международной ассоциации легкоатлетических федераций.

В понедельник World Athletics опубликовала пресс-релиз, в котором сообщила об утверждении плана восстановления членства ВФЛА в международной федерации. Глава Минспорта РФ отметил, что это важный шаг.

"Министерство спорта Российской Федерации приветствует решение World Athletics одобрить план по восстановлению Всероссийской федерации легкой атлетики. Этот результат достигнут благодаря кропотливой работе большого количества экспертов из ВФЛА, World Athletics, Олимпийского комитета России, Минспорта России. Благодарю всех, кто участвовал в выработке решений, которые будут содействовать выходу российской легкой атлетики из кризиса последних лет", - приводит ТАСС слова Матыцина.

Глава ведомства отметил, что это всего лишь первый шаг на трудном и долгом пути восстановления федерации в правах.

"Уверен, что российское легкоатлетическое сообщество при поддержке экспертов сумеет достигнуть успехи в деле реформирования российской легкой атлетики, повсеместного утверждения культуры нулевой терпимости к допингу, воспитания новых поколений тренеров и спортсменов", - продолжил глава ведомства.

ВФЛА лишилась членства в международной федерации в конце 2015 года. Это произошло после расследования, которое провело Всемирное антидопинговое агентство. После этого сроки восстановления несколько раз откладывались.