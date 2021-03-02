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02.03.2021,  
10:27
Текст:  Олег Корякин

Могли не выжить: появилось новое видео ракетного удара по базе США

Американские военные обнародовали новую информацию о ракетном обстреле базы США в Ираке.

Центральное командование США (CENTCOM), контролирующее американскую военную деятельность на Ближнем Востоке, рассекретило видео ракетного удара по американской базе в Ираке в 2020 году. Как сообщает портал The Drive, фрагмент этого ролика был предоставлен телеканалу CBS News для программы "60 минут".

Видео, снятое дроном, демонстрирует удар шести баллистических ракет малой дальности Qaim 1. Они поражают ангары, офисы, жилые помещения и туалеты. Всего в тот день по базе было выпущено 16 ракет. Одиннадцать из них достигли целей. Позднее у примерно 110 американских военнослужащих были диагностированы черепно-мозговые травмы.

В прошлом году стало известно, что американские спутники раннего предупреждения, уведомили военных об угрозе. С базы был эвакуирован 51 самолет, у персонала было время укрыться в убежищах. Но как стало известно теперь, правительство США получило и другие сведения задолго до атаки. Разведка отследила покупки коммерческих спутниковых изображений базы Айн-аль-Асад. Это серьезно подорвало эффективность обстрела и, вероятно, спасло много жизней и техники.

Но, несмотря на раннее предупреждение и последующую эвакуацию, была потребность в том, чтобы хотя бы часть военных оставалась на базе. Однако не хватало бункеров, чтобы укрыть их всех. А имеющиеся убежища предназначались для защиты от менее мощных ракет.

"Сначала у меня перехватило дыхание, потом я ощутил гнилостный вкус пыли с аммиаком", - рассказывает майор Джонсон, один из 28 военнослужащих, которые позже получили "Пурпурные сердца" за травмы, полученные в результате попадания одной из ракет, разорвавшейся возле бункера, где он и другие изначально укрывались.

"Мы готовились сгореть заживо. Мы стали спускаться на 135 метров, и проделали примерно треть пути туда [до другого бункера]", - продолжает он. - И тут система оповещения проговорила: "Обстрел, найдите укрытие".

Джонсон и его товарищи в конце концов добрались до другого бункера. Однако они обнаружили там еще около 40 человек, которые также пытались втиснуться. Эти убежища были спроектированы так, чтобы одновременно могли вместить около 10 человек.

Фото: IMA Media / youtube.com
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Его описание полностью совпадают с комментариями персонала ВВС США с базы Айн-аль-Асад. Их высказывания собрали в сборнике личных историй людей, переживших атаку в прошлом году. "Я был вынужден рискнуть жизнями личного состава" - вспоминает подполковник ВВС Стейси Коулман, командир 443-й воздушной экспедиционной эскадрильи. - "Я решал, кто будет жить, а кто умрет". "Никто до конца не понимал масштабов того, с чем мы можем столкнуться", - рассказывает капитан ВВС Аделла Рамос, - "Но пока продолжалась та ночь, у всех сложилось невысказанное вслух ощущение, что она последняя. Мы могли бы ее не пережить".

Впоследствии армия США разместила в Ираке средства противовоздушной обороны, в том числе зенитно-ракетные батареи Patriot, чтобы защитить себя от дальнейших ракетных ударов. До этого на базе не было такой противовоздушной и противоракетной обороны, что стало поводом для скандала.

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