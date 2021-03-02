Никита Бичурин доставил раритеты для "Публички" на 15 верблюдах

Продолжаем начатый в январском номере цикл публикаций, связанных с историей и людьми легендарной Императорской Публичной библиотеки.

Считается, что русское китаеведение в XIX веке "избежало "детской болезни" европоцентризма, поскольку Россия исторически формировалась как евразийское государство"1. Но к своему открытию в 1814 г.2, например, даже Императорская Публичная библиотека располагала лишь незначительным китайским фондом, состоящим из трех-четырех десятков книг. Это был серьезный недостаток, который главной библиотеке евразийской империи требовалось восполнить. И к середине столетия фонд насчитывал уже около двух тысяч китайских названий3.

Развитием своего Восточного отделения4 библиотека во многом обязана Никите Яковлевичу Бичурину (1777-1853).

Отец Иакинф (Н.Я. Бичурин) в китайской одежде. Автопортрет.

Иакинф, монах-китаевед

Во второй четверти XIX века на научном небосклоне не только Санкт-Петербурга, но и Европы взошла звезда этого ученого-китаеведа5. Будучи духовного звания6, Никита Бичурин был пострижен в монашество под именем Иакинфа7. При этом слыл личностью весьма противоречивой. Синодальное начальство было обеспокоено его "светским" образом жизни. Он особо не "обременял" себя церковными обычаями и предпринимал попытки выйти из монашеского звания8. А светские коллеги-академики критиковали его за недооценку европейских источников и идеализацию "всего китайского"9.

Верблюжий караван на улице Пекина. Начало XX в.

В 1799 г. Никита окончил Казанскую духовную семинарию10, через год его определяют иеромонахом Петербургской Александро-Невской лавры, а в 1802 г. он уже получает назначение в Иркутск архимандритом местного монастыря и ректором духовной семинарии (в 25 лет!)11. Через четыре года, в связи с конфликтом с семинаристами12 и нарушением монашеского обета13, Бичурин лишен Синодом звания архимандрита, должности ректора семинарии и настоятеля монастыря и переведен преподавателем риторики в Тобольскую духовную семинарию14.

Фрагмент записки директора Императорской Публичной библиотеки А.Н. Оленина в Министерство народного просвещения о принятии монаха Иакинфа в почетные библиотекари.

Но уже в 1807 г. он становится начальником духовной миссии и архимандритом православного монастыря в Пекине15, где и служил с 1808 по 1821 г., занимался изучением китайского быта и языка16. Например, составил первый китайско-русский словарь, работа над которым продолжалась десять лет17.

Лама в полном одеянии во время богослужения (в Пекине). Художник о. Иакинф. 1820-е гг.

Из Пекина Иакинф увез на 15 верблюдах собранную им библиотеку, которая весила около 400 пудов (6,5 т)18. Именно в двадцатые годы Императорской Публичной библиотекой было приобретено большое число книг по истории, этнографии и языкам Китая (в т. ч. непосредственно от имени Бичурина)19. Однако самого Бичурина, после возвращения в Петербург в 1822 г., Синод лишает сана архимандрита за "пренебрежение" миссионерскими обязанностями. Вечное поселение в Соловецкий монастырь, который заменили затем на Валаамский, обосновали также "растратой церковного имущества" и "блудодеяниями"20.

Верблюжий караван на улице Пекина. Начало XX в.

Сюжет для фантастического романа

В 1826 г. по многочисленным ходатайствам Бичурину разрешено возвратиться в Петербург. Он зачисляется на службу переводчиком Министерства иностранных дел, с обязанностью проживания в Александро-Невской лавре под надзором монастырских властей21. Надзор не помешал ему стать желанным гостем литературных салонов А.Н. Оленина (1763-1843), директора Императорской Публичной библиотеки (в 1814-1843 гг.)22 и будущего помощника директора, князя В.Ф. Одоевского23. Гости салонов всегда жаждали его восторженных рассказов о Китае - далекой и закрытой для мира страны. В Петербурге у Бичурина устанавливаются связи в литературных и научных кругах: с А.С. Пушкиным, П.Л. Шиллингом24, И.А. Крыловым, М.П. Погодиным25 и др.

Малобухарец, или туркестанец. Художник о. Иакинф. 1820-е гг.

Алексей Николаевич Оленин привлекает Бичурина к описанию растущего библиотечного китайского фонда, поскольку библиотека не располагала специалистами в этой области26. В 1829 г. он завершил работу, составив реестр книг, представлявший, по оценкам специалистов, "первую в русском китаеведении и маньчжуроведении аннотированную библиографию"27. А Владимир Федорович Одоевский, как полагают, под влиянием рассказов Бичурина написал свой фантастический роман "4338". Будущее изображено в письмах китайского студента, попавшего в Россию XLIV века28.

В 1829 г. он познакомился и с А. Гумбольдтом, который совершал свое путешествие по России29. Через два года Н.Я. Бичурин уже иностранный член Парижского азиатского общества30. После этого Бичурин совершил две поездки в Забайкальский край, основал там первую школу китайского языка31, издал многочисленные научные синологические труды и переводы, составил "полную систему китайского законодательства"32, издал "Китайскую грамматику"33, работал по запросам Министерства иностранных дел.

Н. Овчинников. Н.Я. Бичурин и А.С. Пушкин в Петербурге. 1994-1995 гг.

Китайский синдром

Наряду с огромным интересом к бичуринским научным трудам в 1840-е годы ему "доставалось" от критиков за "слишком китайскую форму сочинений"34. Несложно было заметить его особое отношение к Китаю. Например, он не носил духовного платья, а ходил по Петербургу в длинном китайском халате. В.Г. Белинский писал, что Иакинф показывает Китай лишь с официальной стороны "в мундире и с церемониями", но без живых отношений и прогресса35. Однако Н.Я. Бичурин доказывал, что его "идеализация" и "пристрастная защита" Китая есть лишь точное отражение царящих в восточной стране порядков и обычаев36.

Подбор иллюстраций выполнен Надеждой Щербак.

Лама в полном одеянии во время богослужения (в Пекине). Художник о. Иакинф. 1820-е гг.

1. Мясников В.С. Россия и Восток. Становление отечественного китаеведения. Ч. 2 // Перспективы: сетевое изд. Центра исслед. и аналитики Фонда ист. перспективы. URL: perspektivy.info/oykumena/azia/rossija_i_vostok_stanovlenije_otechestvennogo_kitajevedenija_chast_vtoraja_2017-04-20.htm.

2. Торжественное открытие Императорской Публичной библиотеки (ИПБ) для читателей состоялось 2 (14) января 1814 г. и с тех пор стало регулярно отмечаться как знаковая дата в истории отечественной культуры.

3. Шилов Л.А. Бичурин Никита Яковлевич // Сотрудники Российской национальной библиотеки - деятели науки и культуры: биогр. слов. СПб., 1995. Т. 1. С. 90.

4. С самого начала формирования первой национальной библиотеки Российской империи в ней закладывалась отделенческая система функционирования ее фондов, т.е. комплекс самостоятельных библиотек в составе единой библиотеки. Окончательный административный статус отделения получили с 1850 г. Подробнее об этом см.: Михеева Г.В. Отделенческая система в Императорской Публичной библиотеке (исторический очерк) // Клио. 2018. N 2. С. 147-154.

5. Внимание ученых к деятельности отечественного создателя синологии не ослабевает и в XXI в. См., например: Андреевская С.И. Деятельность Н.Я. Бичурина в качестве главы IX Российской духовной миссии в Китае, 1801-1821 гг.: автореф. дис. ... канд. ист. наук: 07.00.02 / СПбГУ. СПб., 2006. 24 с.; Самойлов Н.А. Россия и Китай в XVII - начале XX века: тенденции, формы и стадии социокультурного взаимодействия: дис. ... д-ра ист. наук: 07.00.03 // СПбГУ. СПб., 2012. 426 с.

6. Отец Никиты был из простых крестьян и потому не имел фамилии, он служил приходским священником в селе Бичурино. Поэтому, когда бесфамильный юноша поступил в 1885 г. в Казанскую духовную семинарию, он получил фамилию Бичурин, по названию села, где находился приход отца.

7. Сохранились сведения о том, что постриг он принял не по своему призванию, а получив отказ выйти за него замуж от девушки, которая предпочла стать женой его ближайшего друга и двоюродного брата. Эти события подробно и ярко описаны в историческом романе В.Н. Кривцова "Отец Иакинф" (Л., 1978. С. 17-50). Среди биографов о. Иакинфа существует версия и о сознательном принятии монашества под влиянием архиепископа Казанского и Свияжского Амвросия (1742-1818).

8. Попытку выйти из монашеского звания о. Иакинф безуспешно предпринимал в 1830 г. По одной из версий, под влиянием своего давнего друга декабриста Н.А. Бестужева.

9. Никитенко А.В. Записки и дневники (1804-1877): в 2 т. СПб., 1905. Т. 2. С. 242.

10. Казанская духовная семинария, ставшая к этому времени центром религиозно-нравственного просвещения для всего обширного востока России, получила настолько значительное развитие, что ее приравнивали к Киевской и Московской духовным академиям. С 1797 г. она была преобразована в Казанскую духовную академию, в которой о. Иакинф остался в качестве преподавателя информатории.

11. Столь быстрым продвижением по иерархической духовной лестнице Н.Я. Бичурин был обязан архиепископу Амвросию, который выделял своего талантливого ученика еще в годы учебы в семинарии.

12. В Иркутске о. Иакинф не чуждался светского общества, был вхож в дома местного образованного купечества, в частности А.Е. Полевого, владельца богатейшей библиотеки, одного из создателей Русско-Американской компании, основателя первой фаянсовой фабрики в Восточной Сибири. Новый ректор, по примеру архиепископа Амвросия, учредил в семинарии богословский класс и ввел преподавание светских дисциплин: истории, географии и, наряду с латинским и греческим, новоевропейских языков - немецкого и французского, которыми сам прекрасно владел.

13. Духовному начальству стало известно, что в течение года под видом келейника-послушника архимандрит содержал в своей келье молодую женщину Н. Петрову, привезенную им из Казани, с которой у него были близкие отношения (Иакинф (Бичурин). URL: http://wp.wiki-wiki.ru/wp/index.php/).

14. Указом Синода от 29 января 1806 г. эти меры были подтверждены, а "впавшего в соблазн" архимандрита было велено отправить в Тобольск под надзор архиепископа Антония, о поведении о. Иакинфа велено было доносить в Синод ежегодно.

15. Назначению на эту должность о. Иакинф был обязан сенатору, действительному тайному советнику графу Юрию Александровичу Головкину (1762-1846), назначенному в 1805 г. главой посольства в Китай. В феврале 1807 г. с о. Иакинфа было снято запрещение на священнодействие, и в марте император Александр I утвердил его главой духовной миссии.

16. За годы пребывания в Китае Н.Я. Бичурин изучил китайский, маньчжурский, тибетский, монгольский и корейский языки. Он глубоко проник в китайскую культуру и охладел к исполнению своих прямых обязанностей священнослужителя.

17. Еще в 1810 г. о. Иакинф сообщал Синоду, что он пытается составить китайско-маньчжурско-русский словарь, который одновременно будет и универсальной энциклопедией китайской культуры, растительного и животного мира, ремесел и т. д.

18. Тимковский Е.Ф. Путешествие в Китай чрез Монголию в 1820 и 1821 годах. Ч. 2. Пребывание в Пекине. СПб., 1824. С. 286.

19. Васильева О.В. Письменные памятники Востока в Российской национальной библиотеке: история формирования фонда, 1795-1850. СПб., 2020. С. 92-94.

20. Мясников В.С. Валаамская ссылка Н.Я. Бичурина // Проблемы Дальнего Востока. 1986. N 1. С. 120-121.

21. Веселовский Н.Н. Иакинф (Никита Яковлевич Бичурин) // Русский биографический словарь А.А. Половцова. СПб.; М., 1897. Т. 8. С. 154.

22. Подробнее о нем см.: Голубева О.Д., Михеева Г.В. 1811-1843. Алексей Николаевич Оленин // История Библиотеки в биографиях ее директоров, 1795-2005. СПб., 2006. С. 50-77.

23. Князь Владимир Федорович Одоевский (1804-1869) поступил на службу в ИПБ в 1846 г. по приглашению директора библиотеки Дмитрия Петровича Бутурлина и был его помощником.

24. Барон Павел Львович Шиллинг (1786-1837) - действительный статский советник, дипломат, историк-востоковед, изобретатель телеграфа. Он стал близким другом и покровителем Н.Я. Бичурина.

25. Михаил Петрович Погодин (1800-1875) - историк, коллекционер, журналист и публицист, писатель-беллетрист, издатель.

26. С 1829 г. Н.Я. Бичурин стал почетным библиотекарем ИПБ. Институт почетных библиотекарей был законодательно установлен в ИПБ с 1812 г. Они не получали жалованья, пользовались некоторыми правами государственной службы и преимущественным правом на замещение вакантных должностей библиотекарей. Главной целью создания подобного института при ограниченных штатах ИПБ было использование времени и знаний почетных библиотекарей для выполнения необходимых, порой очень важных, работ. О. Иакинфу оплачивался проезд из Александро-Невской лавры в][ Библиотеку.

27. Цит. по: Шилов Л.А. Указ. соч. С. 91.

28. Об этом романе В.Ф. Одоевского подробнее см.: Вершинин А.П., Михеева Г.В. "Кабинет Фауста" // Родина. 2021. N 2. С. 98-99.

29. Гумбольдт Александр фон (1769-1859) - немецкий ученый, натуралист и путешественник, один из основателей географии как самостоятельной науки; младший брат знаменитого ученого В. фон Гумбольдта. В мае - ноябре 1829 г. путешествовал по России, посетил Урал и Сибирь, в столице познакомился со многими членами оленинского кружка. Итогом его путешествия стал трехтомный труд "Asie Centrale" (Paris, 1843).

30. Н.Я. Бичурин был избран почетным иностранным членом Парижского Азиатского общества в марте 1831 г.

31. Школа была открыта в г. Кяхты, о. Иакинф стал первым преподавателем, автором программы обучения и учебных пособий.

32. Бичурин Н.Я. Автобиографическая записка // Ученые записки Имп. Академии наук по Второму и Третьему отделениям. 1885. Т. 3. С. 665-672.

33. Бичурин Н.Я. Китайская грамматика. Ч. 1-2. СПб., 1838. XXII, 237 с.

34. Денисов П.В. Слово о монахе Иакинфе Бичурине. Изд. 2-е, доп. Чебоксары, 2007. С. 212-214.

35. Белинский В.Г. [Рец. на кн.: Отец Иакинф (Н.Я. Бичурин). Китай в гражданском и нравственном состоянии: в 4 ч. СПб., 1848] // Современник. 1848. Т. 7, N 1. Отд. III. С. 48.

36. Денисов П.В. Указ. соч. С. 13-14.

1

Портрет отца Иакинфа (Н.Я. Бичурина).

2

Фрагмент записки директора Императорской Публичной библиотеки А.Н. Оленина в Министерство народного просвещения о принятии монаха Иакинфа в почетные библиотекари.

3

Верблюжий караван на улице Пекина. Начало XX в.

4

Лама в полном одеянии во время богослужения (в Пекине). Художник о. Иакинф. 1820-е гг.

5

Малобухарец, или туркестанец. Художник о. Иакинф. 1820-е гг.

6

Благородная монголка в богатом уборе. Художник о. Иакинф. 1820-е гг.

Отец Иакинф (Н.Я. Бичурин) в китайской одежде. Автопортрет.

8

Н. Овчинников. Н.Я. Бичурин и А.С. Пушкин в Петербурге. 1994-1995 гг.

9

Автограф А.С. Пушкину в книге о. Иакинфа (Н.Я. Бичурина) "Описания Тибета". 1828 г.