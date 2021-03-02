Найдены останки древнейших приматов

В США команда исследователей проанализировала несколько окаменелостей вида Purgatorius mckeeveri - старейшего рода в подотряде самых ранних известных приматов Plesiadapiforms и пришла к выводу, что это самые ранние известные ископаемые, которые свидетельствуют о существовании приматов. Находка отодвигает время существования последнего общего предка всех приматов намного дальше в прошлое, чем считали до сих пор.

Описанные образцы играют центральную роль в понимании предков приматов и рисуют картину того, как жизнь на суше восстановилась после мел-палеогенового массового вымирания 66 миллионов лет назад, которое уничтожило всех динозавров, кроме летающих, и привело к появлению млекопитающих. Об этом сообщается на сайте университета Вашингтона. Само исследование опубликовано в журнале Royal Society Open Science.

В частности, ученые изучали окаменелые зубы нескольких видов вымершего рода Purgatorius. Среди них были и окаменелости ранее неизвестного вида Purgatorius mckeeveri. Образцы были найдены в районе Хелл-Крик на севере-востоке Монтаны. Возраст окаменелостей, которые в настоящее время являются частью коллекций Музея палеонтологии Калифорнийского университета, оценивается в 65,9 миллиона лет. Основываясь на возрасте окаменелостей, ученые считают, что предок всех приматов появился в конце мелового периода и жил рядом с крупными динозаврами.

Описанные приматы были мелкотелыми и питались насекомыми и фруктами.

- Они были одними из первых млекопитающих, которые получили видовое разнообразие в новом мире после массового вымирания. Исследование дает дополнительные доказательства того, что самые ранние приматы возникли до вымирания нелетеющих динозавров. Через миллион лет после этого их стало очень много. Открытие представляет собой самое древнее датированное появление архаичных приматов в ископаемой летописи. Это расширяет наши знания о том, как самые ранние приматы отделились от своих конкурентов после гибели динозавтров - говорят исследователи.