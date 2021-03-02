Найдены останки древнейших приматов

Новости

Путин прокомментировал ситуацию с замерзающим Техасом 15:50
Украина может ускорить мобилизацию резервистов 15:45
Онлайн-витрина с российскими товарами появилась в Японии 15:44
Собянин: Средняя скорость движения на основных магистралях Москвы выросла до 55 км/час 15:43
Москва достигла рекордного уровня безопасности дорожного движения 15:43
В столичном регионе 8 марта ожидается минусовая температура 15:39
Путин примет участие в расширенном заседании коллегии МВД 15:39
Министр спорта РФ отметил важность утверждения плана восстановления ВФЛА 15:31
Составлен рейтинг самых "медийных" вузов России 15:29
В двадцати крупнейших городах России выросли цены на вторичное жилье 15:21
Россия и Беларусь подписали программу стратегического партнерства 15:12
Курс евро опустился ниже 89 рублей впервые с 18 февраля 15:06
Лавров: Введение ковид-паспортов Европой не должно дискриминировать россиян 15:05
Путин предложил увеличить поставки угля в АТР 14:59
Видео: певица Валерия не узнала мужа в облике ананаса 14:56
В Москве продлили "желтый" уровень погодной опасности 14:49
Кадыров заявил, что переубедил бойца UFC Чимаева завершать карьеру 14:48
В московских парках замечены крупные стаи щеглов 14:45
Зак Снайдер выпустит черно-белую версию "Лиги справедливости" 14:41
Сбербанк увеличил максимальную сумму рефинансирования ипотеки 14:23
Актрису Розу Хайруллину не пустили на Украину из-за Крыма 14:18
Глава регулятора коммунальных служб Техаса ушла в отставку 14:02
Лукашенко рассказал о содержании переговоров с президентом России 14:02
YouTube снова заблокировал аккаунт адвоката Трампа 14:01
Клебо не выступит в гонке на 15 км на чемпионате мира 13:53
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что изменится в жизни россиян в марте
Что изменится в жизни россиян в марте
Как ВДНХ пытаются превратить в уникальный комплекс, не имеющий аналогов в мире
Как ВДНХ пытаются превратить в уникальный комплекс, не имеющий аналогов в мире
Верховный суд разъяснил, когда при разводе жилье достается одному из супругов
Верховный суд разъяснил, когда при разводе жилье достается одному из супругов
02.03.2021 14:38
Рубрика: Общество

Найдены останки древнейших приматов

Текст: Юлия Мякишева
Фото: washington.edu Фото: washington.edu
Фото: washington.edu

В США команда исследователей проанализировала несколько окаменелостей вида Purgatorius mckeeveri - старейшего рода в подотряде самых ранних известных приматов Plesiadapiforms и пришла к выводу, что это самые ранние известные ископаемые, которые свидетельствуют о существовании приматов. Находка отодвигает время существования последнего общего предка всех приматов намного дальше в прошлое, чем считали до сих пор.

Фото: iStock
Гнезда ос помогли увидеть древнейший рисунок кенгуру

Описанные образцы играют центральную роль в понимании предков приматов и рисуют картину того, как жизнь на суше восстановилась после мел-палеогенового массового вымирания 66 миллионов лет назад, которое уничтожило всех динозавров, кроме летающих, и привело к появлению млекопитающих. Об этом сообщается на сайте университета Вашингтона. Само исследование опубликовано в журнале Royal Society Open Science.

В частности, ученые изучали окаменелые зубы нескольких видов вымершего рода Purgatorius. Среди них были и окаменелости ранее неизвестного вида Purgatorius mckeeveri. Образцы были найдены в районе Хелл-Крик на севере-востоке Монтаны. Возраст окаменелостей, которые в настоящее время являются частью коллекций Музея палеонтологии Калифорнийского университета, оценивается в 65,9 миллиона лет. Основываясь на возрасте окаменелостей, ученые считают, что предок всех приматов появился в конце мелового периода и жил рядом с крупными динозаврами.

Описанные приматы были мелкотелыми и питались насекомыми и фруктами.

- Они были одними из первых млекопитающих, которые получили видовое разнообразие в новом мире после массового вымирания. Исследование дает дополнительные доказательства того, что самые ранние приматы возникли до вымирания нелетеющих динозавров. Через миллион лет после этого их стало очень много. Открытие представляет собой самое древнее датированное появление архаичных приматов в ископаемой летописи. Это расширяет наши знания о том, как самые ранние приматы отделились от своих конкурентов после гибели динозавтров - говорят исследователи.

Наука Общество Наука Общество Природа

Главное сегодня

Песков заявил о необходимости работать с ПАСЕ
За сутки в России подтверждено 10 565 случаев COVID-19 в 84 регионах
Матвиенко оценила перспективы отказа от доллара США в России
Романцев рассказал о своем самочувствии после перенесенного инфаркта
Вашингтон выделит Украине 150 млн долларов на реформирование армии
Врач рассказала о правилах подготовки к вакцинации от COVID-19
Синоптики предсказали холодный март