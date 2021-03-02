Обновлен и расширен бутик Kiton в Барвихе Luxury Village. Теперь здесь представлена и женская коллекция - Kiton Donna. В бутик уже поступили вещи сезона весна-лето 2021. Учитывая их стиль и качество, можно сказать, что это идеальная основа любого гардероба.

В коллекции Kiton Donna - пальто на шелковой подкладке, а также легендарные жакеты и кардиганы из ультралегкого кашемира, которые можно носить вместе с трендовыми мягкими брюками на завязке. Фото: пресс-служба

В обновленном бутике, площадь которого увеличилась до 330 кв.м, пространство Kiton Donna занимает 80 кв.м, на которых представлена женская коллекция одежды, обуви и аксессуаров. Внимание посетителей фокусируется на вещах благодаря минималистичному дизайну интерьера: отделка ореховым деревом и мягкая мебель лаконичных форм создают ощущение камерности.

В основе коллекции весна-лето 2021, которая уже представлена в обновленном бутике, лежит философия элегантности Kiton: продуманная и даже чуть нарочитая небрежность, которая дарит чувство раскованности и свободу движения.

Создавая эту коллекцию, Мария Джованна Паоне, дочь основателя компании, вдохновлялась творчеством Никола де Сталя, французского художника русского происхождения. Его творческий почерк отличался "скульптурной" работой с красками, и летящие силуэты коллекции Kiton Donna, как будто сошедшие с картин, становятся идеальной основой для любого - делового, повседневного или вечернего - образа, в зависимости от аксессуаров.

Синее платье-рубашка с абстрактным принтом - идеальный спутник для тех, кто живет в режиме 24/7: днем его можно носить с сандалиями на тонкой подошве, а вечером заменить босоножками на шпильке. Модели с отложным воротником, двумя нагрудными карманами и поясом, подчеркивающим талию, сшиты из струящегося нежного шелка, который почти не ощущается на теле.

Фото: пресс-служба

Для модели с многоярусным подолом (слегка в "русском стиле"), создающим визуальный эффект объема, тоже использован шелк. Как и для ансамбля с брюками-капри.

Фото: пресс-служба

Дизайнеры марки адаптировали для праздника платье-рубашку: удлинили подол до пола и дополнили в некоторых моделях широким, подчеркивающим талию поясом-лентой. В образе такая вещь самодостаточна, поэтому ее лучше уравновесить лаконичными однотонными босоножками и сумкой. В создании элегантного образа длинному платью-рубашке насыщенного оттенка фуксии нет равных. Длинное бежевое платье станет идеальной основой для создания романтичного образа. Остается выбрать сумку и встать на каблуки.

Фото: пресс-служба

Шелковые платья-рубашки, длинные или до голени, можно носить целый день - клиенты Kiton особенно ценят эту модель за ее практичность и многогранность.

Как и прежде, в коллекции представлены легендарные жакеты из ультралегкого кашемира на шелковой подкладке. У пальто тоже шелковая подкладка - с декором, напоминающим мазки краски. Классика гардероба - пиджак и брюки - на этот раз в новой версии: мягкий блейзер и брюки с завязкой на талии.

Женщина Kiton стала более сильной и современной, она умело сочетает в образе деловой стиль и модное великолепие. Она с одинаковой грацией носит и простой пуловер, и изысканное платье. Выбирая Kiton, она полагается на качество и безупречную посадку его изделий.

Ткани, как всегда, высочайшего качества. Это кашемир в сочетании с шелком или льном, чистая шерсть, ирландский лен, джинсовая ткань, смешенная с волокнами кашемира и шелка, а также хлопок, выработанный на собственных станках компании.

Кстати, вещи из этой же коллекции можно найти и в ЦУМе.