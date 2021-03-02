Посольство Греции в России проведет "исторический" конкурс детского рисунка

Посольство Греции в России объявило о начале очередного конкурса детского рисунка. Как сообщается в поступившем в "РГ" пресс-релизе, на этот раз творческое соревнование среди детей в возрасте от 7 до 12 лет приурочено к 200-летнему юбилею начала греческой революции и пройдет на тему "Россия - Греция 1821 г.: война Греции за независимость и вклад России в обретение греками независимости". Конкурс проводится при поддержке греческой Организации Туризма (GNTO), а его победитель в качестве приза получит туристическую поездку на остров Крит в сопровождении одного родителя.

Как уточнил руководитель отдела публичной дипломатии посольства Греческой Республики в РФ Нестор Тировузис, в посвященном одному из важнейших событий в истории современной Эллады конкурсе смогут принять участие ученики школ Москвы и Московской области в возрасте от 7 до 12 лет. Соревнование будет проходить с 1 марта по 1 октября 2021 года, а победитель будет объявлен 1 ноября. Для участия в конкурсе необходимо направить оригинал рисунка, его отсканированную копию и заполненную анкету с данными участника в посольство Греции в России.

Напомним, что текущий год объявлен "перекрестным" годом истории Россия-Греция. 25 марта 2021 года в Афинах широко отметят знаковую дату - 200-летие начала национально-освободительной борьбы и восстания греков против османского владычества. Как хорошо известно, два века назад Россия во многом сыграла решающую роль в становлении и поддержке молодой новогреческой государственности. В частности, Адрианопольский мирный договор, положивший конец русско-турецкой войне 1828-1829 годов, открыл дорогу к автономии, а затем и к независимости Греции.

За последние годы посольство Греческой Республики в нашей стране провело уже несколько конкурсов детского рисунка, в которых приняли участие тысячи детей со всей России. Первое такое соревнование под названием "Что такое Греция для меня?" прошло в 2016 году и стало одним из многочисленных мероприятий, состоявшихся в рамках года культуры Греции и России. В 2019 году заявленной темой конкурса стали басни легендарного древнегреческого поэта Эзопа. По словам Нестора Тировузиса, основная цель состязаний заключается в том, "чтобы дать детям из России платформу, где они смогут выразить свои мысли и приблизиться к Греции через искусство и творчество".