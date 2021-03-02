Посольство КНР в ФРГ передало Бургской гимназии послание первой леди Китая

Занятия в гимназии восстановились в конце февраля после более чем двухмесячной приостановки, вызванной пандемией COVID-19. В своем послании Пэн Лиюань призвала учителей и учеников школы внести новый вклад в укрепление дружбы между китайским и немецким народами.

На церемонии передачи послания студенты зачитали письмо первой леди Китая на китайском и немецком языках и попросили китайское посольство передать Пэн Лиюань ответное письмо, а также поделились с гостями своим опытом изучения китайского языка и учебы в Китае.

Супруга посла КНР в Германии Го Цзиньцю, выступая на церемонии передачи послания, отметила, что эта встреча имеет большую ценность в контексте пандемии COVID-19. С тех пор, как в 2014 году в гимназии был создан китайский хор, студенты улучшили знание китайского языка, отметила она и выразила надежду, что студенты продолжат упорно изучать китайский язык, будут углублять свои знания о Китае и станут посланниками дружбы между китайским и немецким народами.

Директор школы Симона Ройн отметила, что за последние несколько лет, благодаря обменам с китайскими школами-партнерами, учителя и ученики двух стран построили особую дружбу. "Мы надеемся, что после пандемии прежние личные обмены между сторонами возобновятся. Школа продолжит направлять усилия для поддержания и углубления контактов и дружбы между молодыми людьми Германии и Китая", - заверила она.

Бургская гимназия расположена в городе Эссен в земле Северный Рейн-Вестфалия и является одной из 12 старейших государственных средних школ Германии. Китайский язык преподают в школе с 1994 года.