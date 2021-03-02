"Реал" с трудом ушел от поражения в матче против "Реала Сосьедад"

Завершала программу 25-го тура чемпионата Испании по футболу встреча мадридского "Реала" и команды из Сан-Себастьяна. После победы "Барселоны" над "Севильей" мадридцы опустились на третью строчку в таблице. И только победа позволила бы им опередить своих извечных соперников.

В первом тайме мадридцы больше атаковали, но мяч упорно не шел в створ ворот гостей. После перерыва "Реал Сосьедад" сумел наказать мадридцев за ошибку в обороне. После навеса Порту пробил головой, и мяч влетел точно в дальний верхний угол. Спастись от поражения хозяевам удалось в самом конце матча. Вышедший на замену Винисиус использовал свой момент. Итог - ничья 1:1, которая устроила "Барселону" и лидера турнира "Атлетико".

В следующем туре "Реалу" предстоит встреча с лидером. Пока же на счету 53 очка и они по дополнительным показателям уступают "Барселоне". У лидера - 58 очков.