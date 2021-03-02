Число жертв пожара в интернате под Тверью выросло до двух

Число погибших в результате пожара в Торопецком психоневрологическом интернате в Тверской области увеличилось до двух человек. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Напомним, возгорание произошло ночью на 2 марта на первом этаже двухэтажного корпуса интерната в деревне Дергино. Сработала пожарная сигнализация, персонал учреждения приступил к эвакуации пациентов, на место ЧП выехали пожарные.

Площадь пожара составила 15 квадратных метров. Выгорела комната жилого корпуса, где и произошло ЧП. Пациентка 1938 года рождения скончалась в карете скорой помощи по пути в больницу. Другую женщину с ожогами I и II степени довезли в Торопецкую ЦРБ, но усилия врачей не увенчались успехом: состояние пациентки оказалось слишком тяжелым, она скончалась. Также пострадали еще два человека.

Из корпуса эвакуированы 54 человека, на время ремонта обгоревшего здания их разместят в Нелидовском психоневрологическом интернате.