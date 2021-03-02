Бюджеты регионов за прошлый год исполнялись лучше, чем прогнозировалось. Часть средств, полученных в качестве доходов, перешла в казну года нынешнего. И хотя 2021-й с точки зрения роста налоговых поступлений в регионах будет довольно сложным, планы на расходную часть главных финансовых документов довольно амбициозные. При этом, несмотря на сложности, регионы с высоким уровнем государственного долга продолжат постепенное его снижение.

Регионы намерены и в текущем году активно заниматься инфраструктурными проектами - в том числе дорожными. Фото: Игорь Филонов

Тревожный процент

Рейтинг регионов по уровню государственного долга, опубликованный РИА Рейтинг, заставил еще раз посмотреть на главные финансовые документы областей Черноземья, где большая часть субъектов имеет значительный показатель долговой нагрузки, который за прошедший год только увеличился.

Так, госдолг Курской области, по данным на 1 января нынешнего года, занимает свыше 25 процентов собственных доходов казны. Год назад этот показатель равнялся 19,6 процента. Объем госдолга составляет почти 12 миллиардов рублей, и за год он прирос на 28,8 процента.

Примечательно, что львиную долю государственных долговых обязательств составляют бюджетные кредиты - 71,6 процента, еще 20 процентов приходится на коммерческие заимствования.

В Липецкой области долговая нагрузка составляет 27,3 процента собственных доходов казны. Годом ранее этот показатель оставался на отметке в 25,9 процента. Объем в 13,52 миллиарда рублей прирос за год на 7,5 процента. При этом львиная доля государственного долга составляют бюджетные заимствования - 45,4 процента. Коммерческие кредиты в госдолге региона занимают всего 7,4 процента.

Белгородская область, которая еще несколько лет назад показывала тревожную динамику наращивания долговых обязательств, подошла к предстоящей трехлетке с 32,49 миллиарда рублей госдолга. Это составляет 42,7 процента собственных налоговых и неналоговых доходов казны вместо 38,4 процента в предыдущем году. За 2020 год госдолг региона прирос на 9,3 процента, однако кредитные обязательства не достигают и трети этого объема: 28 процентов госдолга - это бюджетные заимствования.

Орловская область считается регионом из группы риска: в общем рейтинге она занимает 81-е место с показателем в 96,8 процента долговых обязательств по отношению к собственной доходной части казны. Еще год назад этот показатель составлял 89,5 процента, а орловские финансисты говорили о позитивных перспективах по его снижению. Теперь же общий объем госдолга составляет 19,77 миллиарда рублей, и это единственный регион из перечисленных, где доля коммерческих кредитов выше, чем бюджетных. Первые составляют 33,6 процента, вторые - 48,7 процента.

Впрочем, и в Белгородской, и в Орловской областях, где показатели долговой нагрузки весьма существенны, продолжают придерживаться утвержденного плана по выплате долговых обязательств. Ситуации, из-за которых оба региона оказались закредитованными, похожи. В свое время белгородские власти выступили гарантом по кредитам нескольких инвесторов. Это позволило бизнесу выстроить в регионе новые агропромышленные мощности. Инвесторы расплачиваются по кредитам, госдолг автоматически снижается. В Орловской области ситуация пошла не по запланированному сценарию: государственные гарантии, предоставленные бизнес-структуре, легли долговым бременем на казну.

Отдавать и зарабатывать

Глава Орловской области Андрей Клычков отмечает, что государственный долг регион будет постепенно отдавать: только в нынешнем году на эти цели из казны выделено свыше 200 миллионов рублей.

- К 2024 году мы планируем снизить уровень государственного долга до 80 процентов, - говорит он.

Процент долговой нагрузки региона снижается и в том случае, если собственные доходы казны начинают расти

Постепенно избавляться от долговой нагрузки намерены и в Белгородской области: здесь уже минимизировали расходы на обслуживание долговых обязательств и теперь будут постепенно погашать кредиты.

Процент долговой нагрузки региона снижается и в том случае, если собственные доходы казны начинают расти. И если в начале пандемии в регионах о снижении налоговых поступлений говорили буквально везде, то в начале новой бюджетной трехлетки выводы о финансовой ситуации за минувшие 12 месяцев оказались неожиданными.

Так, курский губернатор Роман Старовойт отметил рост доходов бюджета региона в прошлом году до 70 миллиардов рублей.

- За два года он увеличился почти на пять миллиардов, - уточнил он. - При этом бюджет остается социально ориентированным: в прошлом году на эту сферу было направлено 49 миллиардов рублей.

В Белгородской области минувший финансовый год тоже завершился позитивно. Уже к его концу доходная часть начала расти. На публичных слушаниях по проекту финансового документа на наступившую трехлетку замгубернатора, курирующий финансовый блок, Владимир Боровик отметил, что наиболее пострадавшие от коронавируса отрасли - а это малый бизнес - вкладывают в казну не так уж много, чтобы кардинально на нее повлиять. А значит, ситуация с доходами бюджета почти целиком и полностью зависит от белгородских промышленных гигантов.

Самые крупные перечисления в казну зафиксировали уже в декабре: горно-металлургический комплекс и другие промышленные предприятия перечислили налог на прибыль в сумме 12 миллиардов рублей - это примерно шестая часть собственных доходов консолидированной белгородской казны. Теперь примерно 10 миллиардов рублей белгородцы могут направлять на нужды нынешнего года.

На рост доходной части бюджета ориентированы в каждом регионе. Впрочем, если налог на прибыль предприятий и организаций, а также на имущество обещает подрасти (а это сейчас наиболее существенный источник доходов казны), то второй по значимости и объемам налог - на доходы физлиц - пока проседает.

- Мы уже по итогам первых месяцев года видим эту тенденцию, - говорит Андрей Клычков.

Впрочем, аналитики и финансисты объясняют этот тренд возросшей в результате пандемии безработицей и общим снижением доходов рядовых россиян. Как быстро ситуация изменится, пока никто не прогнозирует, только вот в тех же бюджетах заложили сотни миллионов рублей на борьбу с безработицей, помощь малому бизнесу и такой инструмент для повышения благосостояния семей, как социальные контракты.

Инфраструктура как приоритет

Еще одна тенденция: если в прошлом году главной целью бюджетной политики в регионах считалась поддержка экономики и социальной сферы в период пандемии, то теперь приоритетом стало развитие инфраструктуры.

Так, в Курской области беспрецедентную сумму выделяют на модернизацию системы здравоохранения - 3,6 миллиарда рублей. Капитальный ремонт ожидает поликлиники № 5 и 7 Курска, а также Железногорской, Тимской и Черемисиновской районных больниц. За предстоящие четыре года капремонт проведут в 45 учреждениях отрасли. Также в этом году заработают три новых фельдшерско-акушерских пункта, и это станет началом формирования новой сети первичной медпомощи в регионе. До 2025 года здесь намерены открыть 137 ФАПов.

Кроме того, уже к июню нынешнего года в Курске намерены достроить и открыть быстровозводимый корпус областной клинической больницы: на аналог татарского ковидного госпиталя из областного бюджета выделено 17 миллиарда рублей.

Благоустройство, строительство и ремонт дорог, возведение новых школ и детских садов - по-прежнему в числе приоритетов. И если изначально главный финансовый документ Курской области принимался с мизерным дефицитом, то после последних поправок этот показатель составит пять миллиардов рублей.

В Белгородской области с учетом остатка 10 миллиардов рублей доходов с прошлого года намерены приложить максимум усилий на строительство инженерной инфраструктуры в микрорайонах ИЖС. Врио главы региона Вячеслав Гладков на одном из оперативных совещаний отметил, что для выполнения всех обязательств правительства перед индивидуальными застройщиками необходима в полтора раза большая сумма.

- В городе люди привыкли к тому, что что все рядом: детские сады, школы, остановки общественного транспорта, - заметил он. - Переехали в микрорайон ИЖС, там свои плюсы: тишина, свежий воздух. Но - никакой инфраструктуры.

В Липецкой области приоритеты похожие, однако уже в начале года здесь встал вопрос о строительстве жилья для сирот. В сводном списке потенциальных получателей жилья - около 25 тысяч человек, и, как отмечает детский омбудсмен Юрий Таран, нужно эту очередь сократить как можно быстрее.

- Необходимо организовать строительство специализированного жилищного фонда, - считает он. - Кроме того, стоит проработать вопрос о частичной компенсации найма жилья детям-сиротам. Такая практика есть в более чем 50 регионах.

В нынешнем году на жилье для этой категории предусмотрено почти 307 миллионов рублей, и уже понятно, что обеспечить всех на эту сумму нереально. Председатель облсовета Павел Путилин отмечает, что нужно искать и другие пути для поддержки сирот - например, помогать с арендой жилья, чтобы люди могли строить свою жизнь, не взваливая на себя еще и эту проблему.

Финансисты отмечают, что пока региональные законодательные собрания провели лишь первую корректировку главных финансовых документов, но, как и в прошлом году, предсказать окончательные параметры бюджетов, а также тренды в их формировании очень непросто.