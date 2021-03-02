Москва достигла рекордного уровня безопасности дорожного движения

По итогам 2020 года в столице число погибших в ДТП на 100 тысяч жителей составило 2,97 человека. Этот показатель стал даже ниже утвержденных указом президента Российской Федерации. Об этом сообщили "РГ" в пресс-службе департамента транспорта Москвы.

Как напомнили в пресс-службе, целевой показатель социального риска, утвержденный указом президента, должен быть не более четырех погибших в ДТП человек на 100 тысяч жителей по России, причем этот показатель достигнуть должны к 2030 году. В Москве по итогам 2020 года показатель социального риска уже оказался ниже - 2,97 человек. Это один из самых низких социальных рисков в мире. К слову, в Нью-Йорке этот показатель составляет - 2,84, в Сингапуре - 2,7. Ниже сейчас только в европейских городах.

"Москва достигла рекордно высокого уровня безопасности дорожного движения и прочно удерживает первое место в России по этому показателю. В минувшем году количество ДТП с пострадавшими сократилось на 14%, с 9,2 тыс. в 2019 году до 7,9 тыс. в 2020 году. По сравнению с 2010 г. снижение составило 32% или 11,7 тыс. ДТП", - рассказали в пресс-службе, отметив, что несмотря на стабильное улучшение показателей аварийности, в городе есть над чем работать. "Мы стремимся к нулевым показателям смертности к 2040 году. Поэтому продолжим активно реализовывать программы, направленные на успокоение дорожного трафика и развитие пешеходной инфраструктуры, в частности создание островков безопасности, обустройство новых пешеходных переходов и модернизация существующих, строительство светофоров, изменение организации дорожного движения и сужение полос, а также развитие системы фотовидеофиксации".