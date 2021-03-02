Под Тверью произошел пожар в психоневрологическом интернате

В Тверской области в результате пожара в психоневрологическом интернате погибла женщина.

ЧП произошло ночью на 2 марта в двухэтажном здании Торопецкого психоневрологического интерната, расположенного в деревне Дергино Торопецкого района.

В региональном СУ СК сообщили, что пострадавшая женщина 1938 года рождения скончалась в машине скорой помощи по пути в больницу. Еще одна женщина доставлена в медучреждение с ожогами.

- По данному факту Западнодвинский межрайонный следственный отдел организовал доследственную проверку, - сообщили в следственном управлении СК РФ по Тверской области.

На месте происшествия работает следователь, опрашиваются очевидцы, устанавливается точное количество пострадавших. Назначены пожарно-техническая экспертиза, а также судебно-медицинская экспертиза для установления точной причины смерти погибшей.