Под Тверью завели дело о пожаре в интернате с двумя погибшими

Следственный комитет возбудил уголовное дело о пожаре в Торопецком психоневрологическом интернате, где погибли две пациентки.

Напомним, пожар в деревне Дергино произошел в ночь на 2 марта. Очаг возгорания находился в комнате № 6 на первом этаже двухэтажного жилого корпуса № 2. Сработала пожарная сигнализация, 54 человека были эвакуированы, пожарные в течение получаса погасили огонь.

В результате ЧП две пациентки получили тяжелые ожоги. Женщина 1938 года скончалась по дороге в больницу, вторая пострадавшая 1958 года рождения умерла в Торопецкой ЦРБ.

- В ходе расследования будет проверены меры, принятые руководством интерната по обеспечению противопожарной безопасности, а также дана правовая оценка действиям сотрудников контролирующих органов, отвечающих за проверку соответствия учреждения действующим нормам, - рассказали в управлении СКР по Тверской области.

Уголовное дело возбуждено по части 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).