Новости

Правящая партия Германии выступила за облегчение визового режима с Россией 22:01
Лукашенко предложил использовать белорусские базы для российских ВВС 21:57
В Британии оштрафовали женщин, красивших волосы на парковке во время локдауна 21:45
Бастрыкин поручил проверить опасные для детей ролики в соцсетях 21:37
Постпред РФ в ЕС: Санкции загоняют наши отношения с ЕС загоняют в тупик 21:33
В Москве ухудшится погода: похолодает, пойдет снег и усилится ветер 21:26
Февраль: убытки нашего кино составили 156 млн рублей 21:23
Австрия ведет переговоры с РФ о покупке и производстве "Спутник V" 21:15
Евгений Пригожин предложил полмиллиона долларов за поимку Ходорковского 21:09
В Подольске преступники принуждали бомжей-инвалидов попрошайничать 21:08
Власти Москвы предупредили родителей школьников об опасных роликах TikTok 20:59
РФС может уволить монтажера из-за видео игры рукой Мозеса 20:57
В Австрии после вакцинации препаратом Pfizer-BioNTech скончался 41 человек 20:52
Под Тверью завели дело о пожаре в интернате с двумя погибшими 20:46
Россияне чаще других пользователей сталкиваются со шпионским ПО 20:29
Бизнесмен Пригожин объяснил, почему его преследует ФБР 20:24
Новый Mitsubishi Pajero Sport для РФ представлен официально, названы цены 20:15
В Екатеринбурге командира взвода ДПС задержали с наркотиками 20:05
Назван состав женской сборной по лыжным гонкам на эстафету на ЧМ 19:50
Специалисты рассказали, как пройдет весеннее половодье в этом году 19:44
Названы причины гибели судна "Онега" в Баренцевом море 19:35
Путин назначил начальника Управления по межрегиональным и культурным связям 19:25
В Болгарии беглый авторитет "Васька Череп" создал политическую партию 19:25
Россияне склонны считать армию "школой жизни", престиж военных растет 19:21
Даниил Квят стал резервным пилотом команды "Альпин" в "Формуле-1" 19:19
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что изменится в жизни россиян в марте
Что изменится в жизни россиян в марте
Как ВДНХ пытаются превратить в уникальный комплекс, не имеющий аналогов в мире
Как ВДНХ пытаются превратить в уникальный комплекс, не имеющий аналогов в мире
Верховный суд разъяснил, когда при разводе жилье достается одному из супругов
Верховный суд разъяснил, когда при разводе жилье достается одному из супругов
02.03.2021 20:46
Рубрика: Происшествия

Под Тверью завели дело о пожаре в интернате с двумя погибшими

Текст: Антон Валагин (Тверь)

Следственный комитет возбудил уголовное дело о пожаре в Торопецком психоневрологическом интернате, где погибли две пациентки.

Напомним, пожар в деревне Дергино произошел в ночь на 2 марта. Очаг возгорания находился в комнате № 6 на первом этаже двухэтажного жилого корпуса № 2. Сработала пожарная сигнализация, 54 человека были эвакуированы, пожарные в течение получаса погасили огонь.

В Подольске при пожаре погибла трехлетняя девочка, оставшаяся без присмотра

В результате ЧП две пациентки получили тяжелые ожоги. Женщина 1938 года скончалась по дороге в больницу, вторая пострадавшая 1958 года рождения умерла в Торопецкой ЦРБ.

- В ходе расследования будет проверены меры, принятые руководством интерната по обеспечению противопожарной безопасности, а также дана правовая оценка действиям сотрудников контролирующих органов, отвечающих за проверку соответствия учреждения действующим нормам, - рассказали в управлении СКР по Тверской области.

Уголовное дело возбуждено по части 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Происшествия ЧП Пожары Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Тверская область

Главное сегодня

Путин дал поручения по развитию угольной отрасли. Главное
Бастрыкин поручил проверить опасные для детей ролики в соцсетях
Опубликованы проекты расписания ЕГЭ-2021 и ОГЭ-2021
Рогозин: Украденные на Байконуре детали являются собственностью Казахстана
В Совфеде отреагировали на новые санкции Евросоюза
В Роскачестве рассказали о новой схеме "развода" по телефону
Под Петербургом должница оставила кредиторам четырехметрового питона