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02.03.2021 10:48
Рубрика: Происшествия

Суд приговорил экс-замглавы управления Минобороны к 6,5 года колонии

Текст: Наталья Козлова
Следственный комитет сообщил, что заместителю руководителя управления Минобороны по конкурентным процедурам Александру Борувкову Хамовнический районный суд Москвы дал 6,5 года колонии за махинации с госконтрактами на 650 миллионов рублей и взятку в 368 миллионов рублей.

Отдел, которым в управлении руководил Борувков, занимался конкурентными процедурами по государственному оборонному заказу. Бывший чиновник, кроме этого, возглавлял аукционные комиссии по закупкам имущества для Минобороны в столице.

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По версии следствия, с февраля 2014 года по август 2017 года он активно мешал нескольким фирм (СК их не называет), участвовать в размещении госзаказа, "тем самым устранив конкуренцию и обеспечив заключение госконтрактов с организациями предпринимателя Алексея Калитина".

В результате были заключены государственные контракты на невыгодных для России условиях. Государству в лице Минобороны причинен ущерб на сумму свыше 650 миллионов рублей", - подчеркивают в СК.

Суд подтвердил, что Борувков получил от Калитина взятку более чем в 368 миллионов рублей. Но чиновник в этой схеме "трудился" не один, а в составе организованной группы. Против других членов этой группы следствие ещё не завершено. Борувков признан виновным по статьям УК РФ "Превышение должностных полномочий, повлекшее тяжкие последствия" и "Получение взятки в особо крупном размере". За это Борувков получил 6,5 лет колонии строгого режима и штраф в 368 миллионов рублей. Плюс, с него взыскано свыше 650 миллионов рублей ущерба министерству.

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