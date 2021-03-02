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02.03.2021 14:45
Рубрика: Общество

В московских парках замечены крупные стаи щеглов

Текст: Ирина Огилько
Фото: istock Фото: istock
Фото: istock

В столице в этом году наблюдают нашествие щеглов. Наибольшее их скопление замечено в природном заказнике "Жулебинский" на юго-востоке Москвы.Об этом сообщает пресс-служба департамента природопользования и охраны окружающей среды столицы.

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"В обнаруженной стае щеглов - более 40 птиц. Стая птиц регулярно посещает кормушки в природном заказнике, где специалисты Мосприроды оставляют для них корм", - рассказали в пресс-службе.

Отмечается, что в этом году, кроме заказника "Жулебинский", щеглов видели на других природных территориях, правда, там их стаи значительно меньше. Так, птиц видели в Измайловском лесопарке, долине реки Сходни в Куркино, в природно-историческом парке "Тушинский", в Битцевском лесу и заказнике "Зеленоградский". Как отмечают специалисты, щеглы избегают густого леса, гнездятся на опушках, питаясь семенами трав прошлогодних растений, например, репейника и чертополоха. При недостатке корма они могут посещать обычные птичьи кормушки, склевывая там семечки. Один минус - они ведут себя очень шумно, пугая других птиц.

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