В московских парках замечены крупные стаи щеглов

В столице в этом году наблюдают нашествие щеглов. Наибольшее их скопление замечено в природном заказнике "Жулебинский" на юго-востоке Москвы.Об этом сообщает пресс-служба департамента природопользования и охраны окружающей среды столицы.

"В обнаруженной стае щеглов - более 40 птиц. Стая птиц регулярно посещает кормушки в природном заказнике, где специалисты Мосприроды оставляют для них корм", - рассказали в пресс-службе.

Отмечается, что в этом году, кроме заказника "Жулебинский", щеглов видели на других природных территориях, правда, там их стаи значительно меньше. Так, птиц видели в Измайловском лесопарке, долине реки Сходни в Куркино, в природно-историческом парке "Тушинский", в Битцевском лесу и заказнике "Зеленоградский". Как отмечают специалисты, щеглы избегают густого леса, гнездятся на опушках, питаясь семенами трав прошлогодних растений, например, репейника и чертополоха. При недостатке корма они могут посещать обычные птичьи кормушки, склевывая там семечки. Один минус - они ведут себя очень шумно, пугая других птиц.