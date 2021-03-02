В Подольске преступники принуждали бомжей-инвалидов попрошайничать

В подмосковном Подольске попытались возродить рабский труд. Почти успешно, пока эту практику не пресекла полиция.

Начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова сообщила, что злоумышленники в арендуемом доме незаконно удерживали социально незащищенных граждан с явными признаками инвалидности. Они принуждали их просить подаяние в местах массового скопления людей на территории Подольска.

Преступники доставляли этих несчастных людей до указанных мест и наблюдали за ними, контролируя их деятельность. В случае невыполнения установленной на день нормы получения подаяния и при попытке бегства их избивали. По сути, это был рабский труд.

Сотрудники полиции установили и задержали одного подозреваемого на так называемой "точке", расположенной рядом с Центральным рынком Подольска, а второго по месту проживания. Ими оказались двое местных жителей в возрасте 39 и 42 лет. По данному факту принято процессуальное решение.