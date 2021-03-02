Врио белгородского губернатора не смог записаться к себе на прием

Врио главы Белгородской области Вячеслав Гладков на оперативном совещании раскритиковал работу подчиненных, которые ведут запись к нему на прием. Во время мероприятия, транслировавшегося на его странице в соцсети, он заявил, что сам не смог дозвониться по указанным телефонам - трубку никто не взял.

- Это или саботаж, или некомпетентность, - сделал вывод врио губернатора.

Вячеслав Гладков подчеркнул, что работать подобным образом недопустимо. Ведь если чиновники правительства региона занимаются запуском программ в любой из отраслей так или иначе влияя на их работу, то изначально должны "навести порядок у себя".

- Это не мелочи, - заметил Вячеслав Гладков.

Он подчеркнул, что вот такие моменты как рядовая запись на прием и формируют у людей доверие к властям.

Сам Вячеслав Гладков проводит два приема граждан в месяц: один в Белгороде и второй - выездной. Последний прошел в городе Старый Оскол и завершился глубоко за полночь, о чем врио губернатора сообщил на своих страницах в соцсетях.