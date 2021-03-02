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02.03.2021 12:03
Рубрика: Общество

За два года 400 пациентам помогли в Клинике расстройств пищевого поведения

Текст: Любовь Проценко

Двухлетний юбилей отмечает Клиника расстройства пищевого поведения, образованная в феврале 2019 года на базе городской клинической больницы №1 им. Н.А. Алексеева Департамента здравоохранения Москвы. Это первое госучреждение, которое специализируется на этом направлении и оказывает комплексную помощь в лечении нервной анорексии и нервной булимии. Проводится здесь и групповая поддержка для пациентов с компульсивным перееданием.
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В новой клинике уже получили помощь свыше 250 пациентов. 140 из них - в дневном стационаре центра.

"В своей работе наши специалисты опираются на мировые стандарты лечения расстройств пищевого поведения и использует научно обоснованные протоколы работы. Особенность нашей клиники заключается в том, что в ней работает полипрофессиональная команда специалистов: психиатр, диетолог, эндокринолог, гастроэнтеролог, реаниматолог, психотерапевт, медицинский психолог. Важно отметить, что для лечения расстройства пищевого поведения необходима комплексная терапия, которая сочетает как лекарственную, так и психосоциальную поддержку", - рассказал Георгий Костюк, главный психиатр Департамента здравоохранения Москвы, главврач психиатрической больницы №1 им. Н.А. Алексеева.

Клиника состоит из трех подразделений: круглосуточный стационар, дневной стационар, амбулаторная служба, что позволяет обеспечить преемственность в лечении пациентов.

В программу лечения входит оценка и диагностика состояния пациента (расширенные лабораторные и инструментальные исследования); составление индивидуальных планов питания; все виды интенсивной нутритивной поддержки, включая зондовое и парентеральное питание; инфузионная терапия (коррекция электролитных и метаболических нарушений).

Психотерапевтическая помощь оказывается в индивидуальном, семейном, групповом формате, отдельно проводится работа с ближайшим окружением. В Центре все пациенты распределяются по разным программам помощи, в зависимости от преобладающей симптоматики и личностных особенностей пациенты распределяются по разным потокам:

Фото: iStock
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- когнитивно-поведенческая психотерапия (Сognitive behavioral therapy (СBT))

- терапия, сфокусированная на сострадании (Сompassion-focused therapy (CFT))

- интерперсональная психотерапия (Interpersonal psychotherapy (IPT)),

- диалектическая поведенческая терапия (dialectical behavior therapy, (DBT)).

Расстройства пищевого поведения являются серьезными психическими заболеваниями. При дефиците достоверных сведений существует множество мифов в отношении этой темы. Средства массовой информации, социум из-за непонимания зачастую поддерживают эту болезнь.

В 2020 году заработал сайт Клиники, где пользователи могут узнать всю необходимую и актуальную информацию о расстройствах пищевого поведения и о прохождении лечения. Также у клиники есть свой паблик в Facebook. Здесь специалисты информируют население об особенностях пищевого поведения, симптомах заболевания, механизмах его развития и факторах поддержания, выкладывают различного рода информацию о расстройствах пищевого поведения, делятся опытом помощи лицам, страдающим РПП, проводят бесплатные лекции и семинары.

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