В Якутии потушили пожар в сельской школе

В селе Борогонцы Усть-Алданского района Якутии огнеборцы потушили пожар в трехэтажном здании общеобразовательной школы.

Сигнализация сработала рано утром во вторник. Прибывшие к месту происшествия два экипажа пожарных обнаружили густое задымление на первом этаже. На ликвидацию очага, площадь которого составила 60 квадратных метров, ушло более трех часов.

Как сообщила пресс-служба регионального управления МЧС России, погибших и пострадавших нет. На месте происшествия работает дознаватель. Устанавливаются причина пожара, виновные и ущерб.