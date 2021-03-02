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02.03.2021 11:00
Рубрика: Общество

За сутки в России подтверждено 10 565 случаев COVID-19 в 84 регионах

Текст: Любовь Проценко
Как сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом, среди вновь выявленных случаев 10,1% - без клинических проявлений.
Распределение по субъектам такое
  • 1 Москва 1277
  • 2 Санкт-Петербург 937
  • 3 Московская область 617
  • 4 Нижегородская область 383
  • 5 Воронежская область 291
  • 6 Ростовская область 282
  • 7 Самарская область 275
  • 8 Иркутская область 224
  • 9 Челябинская область 192
  • 10 Саратовская область 190
  • 11 Пермский край 184
  • 12 Волгоградская область 177
  • 13 Красноярский край 159
  • 14 Свердловская область 153
  • 15 Пензенская область 152
  • 16 Вологодская область 151
  • 17 Ленинградская область 149
  • 18 Краснодарский край 140
  • 19 Тверская область 139
  • 20 Республика Башкортостан 137
  • 21 Алтайский край 131
  • 22 Ярославская область 130
  • 23 Кировская область 126
  • 24 Курская область 123
  • 25 Владимирская область 121
  • 26 Архангельская область 119
  • 27 Тульская область 116
  • 28 Тамбовская область 115
  • 29 Новосибирская область 115
  • 30 Липецкая область 107
  • 31 Республика Бурятия 104
  • 32 Ханты-Мансийский автономный округ 104
  • 33 Забайкальский край 102
  • 34 Калининградская область 100
  • 35 Калужская область 100
  • 36 Псковская область 99
  • 37 Брянская область 99
  • 38 Ульяновская область 99
  • 39 Омская область 99
  • 40 Астраханская область 97
  • 41 Белгородская область 94
  • 42 Ставропольский край 94
  • 43 Республика Карелия 93
  • 44 Мурманская область 83
  • 45 Приморский край 83
  • 46 Орловская область 82
  • 47 Республика Коми 81
  • 48 Тюменская область 80
  • 49 Оренбургская область 80
  • 50 Удмуртская Республика 75
  • 51 Смоленская область 74
  • 52 Ивановская область 70
  • 53 Кабардино-Балкарская Республика 69
  • 54 Курганская область 68
  • 55 Республика Крым 67
  • 56 Новгородская область 64
  • 57 Рязанская область 63
  • 58 Хабаровский край 62
  • 59 Севастополь 57
  • 60 Кемеровская область 55
  • 61 Республика Татарстан 53
  • 62 Республика Чувашия 50
  • 63 Томская область 47
  • 64 Республика Мордовия 46
  • 65 Костромская область 43
  • 66 Республика Дагестан 40
  • 67 Республика Саха (Якутия) 39
  • 68 Ямало-Ненецкий автономный округ 36
  • 69 Амурская область 36
  • 70 Республика Калмыкия 35
  • 71 Карачаево-Черкесская Республика 35
  • 72 Сахалинская область 35
  • 73 Камчатский край 30
  • 74 Республика Северная Осетия-Алания 27
  • 75 Республика Марий Эл 25
  • 76 Республика Хакасия 24
  • 77 Республика Ингушетия 15
  • 78 Республика Адыгея 12
  • 79 Чеченская Республика 10
  • 80 Республика Алтай 5
  • 81 Магаданская область 4
  • 82 Еврейская автономная область 4
  • 83 Республика Тыва 4
  • 84 Чукотский автономный округ 1

В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 4 268 215 случаев (+0,25%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.

Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки
  • 1. Ненецкий автономный округ 0%
  • 2. Республика Алтай, Республика Тыва 0,03%
  • 3. Магаданская область 0,05%
За последние сутки подтверждено 441 смерть
  1. Москва 49
  2. Санкт-Петербург 49
  3. Московская область 34
  4. Архангельская область 17
  5. Воронежская область 14
  6. Краснодарский край 14
  7. Ростовская область 14
  8. Нижегородская область 12
  9. Красноярский край 12
  10. Алтайский край 11
  11. Тульская область 10
  12. Свердловская область 10
  13. Ленинградская область 9
  14. Ульяновская область 8
  15. Иркутская область 8
  16. Новосибирская область 8
  17. Владимирская область 7
  18. Волгоградская область 7
  19. Ставропольский край 6
  20. Удмуртская Республика 6
  21. Пермский край 6
  22. Оренбургская область 6
  23. Ивановская область 5
  24. Вологодская область 5
  25. Мурманская область 5
  26. Республика Крым 5
  27. Республика Татарстан 5
  28. Республика Чувашия 5
  29. Саратовская область 5
  30. Челябинская область 5
  31. Липецкая область 4
  32. Смоленская область 4
  33. Ярославская область 4
  34. Тюменская область 4
  35. Ханты-Мансийский автономный округ 4
  36. Белгородская область 3
  37. Курская область 3
  38. Орловская область 3
  39. Рязанская область 3
  40. Тамбовская область 3
  41. Республика Карелия 3
  42. Калининградская область 3
  43. Севастополь 3
  44. Республика Башкортостан 3
  45. Пензенская область 3
  46. Приморский край 3
  47. Калужская область 2
  48. Псковская область 2
  49. Республика Адыгея 2
  50. Астраханская область 2
  51. Курганская область 2
  52. Республика Алтай 2
  53. Республика Бурятия 2
  54. Республика Саха (Якутия) 2
  55. Забайкальский край 2
  56. Хабаровский край 2
  57. Костромская область 1
  58. Республика Калмыкия 1
  59. Республика Дагестан 1
  60. Кабардино-Балкарская Республика 1
  61. Республика Марий Эл 1
  62. Республика Мордовия 1
  63. Кировская область 1
  64. Самарская область 1
  65. Ямало-Ненецкий автономный округ 1
  66. Омская область 1
  67. Магаданская область 1

За весь период по России умерло 86 896 человек.

За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 14 966 человек
  1. Санкт-Петербург 2659
  2. Москва 1796
  3. Московская область 575
  4. Нижегородская область 425
  5. Ростовская область 319
  6. Иркутская область 313
  7. Воронежская область 305
  8. Приморский край 298
  9. Астраханская область 292
  10. Самарская область 283
  11. Вологодская область 265
  12. Смоленская область 252
  13. Краснодарский край 229
  14. Пермский край 222
  15. Ленинградская область 213
  16. Ставропольский край 209
  17. Пензенская область 207
  18. Челябинская область 188
  19. Волгоградская область 181
  20. Тверская область 175
  21. Архангельская область 175
  22. Свердловская область 164
  23. Саратовская область 163
  24. Ярославская область 162
  25. Ивановская область 159
  26. Кировская область 156
  27. Мурманская область 151
  28. Красноярский край 150
  29. Ханты-Мансийский автономный округ 140
  30. Республика Крым 139
  31. Республика Карелия 135
  32. Владимирская область 132
  33. Псковская область 125
  34. Оренбургская область 123
  35. Алтайский край 123
  36. Курская область 119
  37. Тульская область 117
  38. Хабаровский край 116
  39. Омская область 115
  40. Тамбовская область 114
  41. Калужская область 110
  42. Новосибирская область 110
  43. Калининградская область 108
  44. Республика Татарстан 107
  45. Забайкальский край 106
  46. Ульяновская область 103
  47. Орловская область 102
  48. Белгородская область 99
  49. Липецкая область 97
  50. Республика Бурятия 93
  51. Севастополь 92
  52. Республика Хакасия 91
  53. Удмуртская Республика 89
  54. Тюменская область 88
  55. Томская область 87
  56. Кемеровская область 83
  57. Республика Коми 79
  58. Сахалинская область 79
  59. Курганская область 77
  60. Новгородская область 75
  61. Рязанская область 68
  62. Кабардино-Балкарская Республика 67
  63. Ямало-Ненецкий автономный округ 60
  64. Брянская область 58
  65. Костромская область 58
  66. Камчатский край 56
  67. Амурская область 54
  68. Республика Калмыкия 49
  69. Карачаево-Черкесская Республика 49
  70. Республика Марий Эл 49
  71. Республика Дагестан 48
  72. Республика Мордовия 41
  73. Республика Башкортостан 40
  74. Республика Северная Осетия - Алания 39
  75. Республика Алтай 38
  76. Республика Чувашия 36
  77. Республика Адыгея 28
  78. Чеченская Республика 19
  79. Республика Ингушетия 13
  80. Республика Тыва 12
  81. Республика Саха (Якутия) 11
  82. Магаданская область 9
  83. Еврейская автономная область 4
  84. Ненецкий автономный округ 1

За весь период выписано по выздоровлении по России - 3 838 040.

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