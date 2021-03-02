За сутки в России подтверждено 10 565 случаев COVID-19 в 84 регионах

Как сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом, среди вновь выявленных случаев 10,1% - без клинических проявлений.

Распределение по субъектам такое 1 Москва 1277

2 Санкт-Петербург 937

3 Московская область 617

4 Нижегородская область 383

5 Воронежская область 291

6 Ростовская область 282

7 Самарская область 275

8 Иркутская область 224

9 Челябинская область 192

10 Саратовская область 190

11 Пермский край 184

12 Волгоградская область 177

13 Красноярский край 159

14 Свердловская область 153

15 Пензенская область 152

16 Вологодская область 151

17 Ленинградская область 149

18 Краснодарский край 140

19 Тверская область 139

20 Республика Башкортостан 137

21 Алтайский край 131

22 Ярославская область 130

23 Кировская область 126

24 Курская область 123

25 Владимирская область 121

26 Архангельская область 119

27 Тульская область 116

28 Тамбовская область 115

29 Новосибирская область 115

30 Липецкая область 107

31 Республика Бурятия 104

32 Ханты-Мансийский автономный округ 104

33 Забайкальский край 102

34 Калининградская область 100

35 Калужская область 100

36 Псковская область 99

37 Брянская область 99

38 Ульяновская область 99

39 Омская область 99

40 Астраханская область 97

41 Белгородская область 94

42 Ставропольский край 94

43 Республика Карелия 93

44 Мурманская область 83

45 Приморский край 83

46 Орловская область 82

47 Республика Коми 81

48 Тюменская область 80

49 Оренбургская область 80

50 Удмуртская Республика 75

51 Смоленская область 74

52 Ивановская область 70

53 Кабардино-Балкарская Республика 69

54 Курганская область 68

55 Республика Крым 67

56 Новгородская область 64

57 Рязанская область 63

58 Хабаровский край 62

59 Севастополь 57

60 Кемеровская область 55

61 Республика Татарстан 53

62 Республика Чувашия 50

63 Томская область 47

64 Республика Мордовия 46

65 Костромская область 43

66 Республика Дагестан 40

67 Республика Саха (Якутия) 39

68 Ямало-Ненецкий автономный округ 36

69 Амурская область 36

70 Республика Калмыкия 35

71 Карачаево-Черкесская Республика 35

72 Сахалинская область 35

73 Камчатский край 30

74 Республика Северная Осетия-Алания 27

75 Республика Марий Эл 25

76 Республика Хакасия 24

77 Республика Ингушетия 15

78 Республика Адыгея 12

79 Чеченская Республика 10

80 Республика Алтай 5

81 Магаданская область 4

82 Еврейская автономная область 4

83 Республика Тыва 4

84 Чукотский автономный округ 1 В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 4 268 215 случаев (+0,25%) коронавирусной инфекции в 85 регионах. Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки 1. Ненецкий автономный округ 0%

2. Республика Алтай, Республика Тыва 0,03%

3. Магаданская область 0,05% За последние сутки подтверждено 441 смерть Москва 49 Санкт-Петербург 49 Московская область 34 Архангельская область 17 Воронежская область 14 Краснодарский край 14 Ростовская область 14 Нижегородская область 12 Красноярский край 12 Алтайский край 11 Тульская область 10 Свердловская область 10 Ленинградская область 9 Ульяновская область 8 Иркутская область 8 Новосибирская область 8 Владимирская область 7 Волгоградская область 7 Ставропольский край 6 Удмуртская Республика 6 Пермский край 6 Оренбургская область 6 Ивановская область 5 Вологодская область 5 Мурманская область 5 Республика Крым 5 Республика Татарстан 5 Республика Чувашия 5 Саратовская область 5 Челябинская область 5 Липецкая область 4 Смоленская область 4 Ярославская область 4 Тюменская область 4 Ханты-Мансийский автономный округ 4 Белгородская область 3 Курская область 3 Орловская область 3 Рязанская область 3 Тамбовская область 3 Республика Карелия 3 Калининградская область 3 Севастополь 3 Республика Башкортостан 3 Пензенская область 3 Приморский край 3 Калужская область 2 Псковская область 2 Республика Адыгея 2 Астраханская область 2 Курганская область 2 Республика Алтай 2 Республика Бурятия 2 Республика Саха (Якутия) 2 Забайкальский край 2 Хабаровский край 2 Костромская область 1 Республика Калмыкия 1 Республика Дагестан 1 Кабардино-Балкарская Республика 1 Республика Марий Эл 1 Республика Мордовия 1 Кировская область 1 Самарская область 1 Ямало-Ненецкий автономный округ 1 Омская область 1 Магаданская область 1 За весь период по России умерло 86 896 человек. За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 14 966 человек Санкт-Петербург 2659 Москва 1796 Московская область 575 Нижегородская область 425 Ростовская область 319 Иркутская область 313 Воронежская область 305 Приморский край 298 Астраханская область 292 Самарская область 283 Вологодская область 265 Смоленская область 252 Краснодарский край 229 Пермский край 222 Ленинградская область 213 Ставропольский край 209 Пензенская область 207 Челябинская область 188 Волгоградская область 181 Тверская область 175 Архангельская область 175 Свердловская область 164 Саратовская область 163 Ярославская область 162 Ивановская область 159 Кировская область 156 Мурманская область 151 Красноярский край 150 Ханты-Мансийский автономный округ 140 Республика Крым 139 Республика Карелия 135 Владимирская область 132 Псковская область 125 Оренбургская область 123 Алтайский край 123 Курская область 119 Тульская область 117 Хабаровский край 116 Омская область 115 Тамбовская область 114 Калужская область 110 Новосибирская область 110 Калининградская область 108 Республика Татарстан 107 Забайкальский край 106 Ульяновская область 103 Орловская область 102 Белгородская область 99 Липецкая область 97 Республика Бурятия 93 Севастополь 92 Республика Хакасия 91 Удмуртская Республика 89 Тюменская область 88 Томская область 87 Кемеровская область 83 Республика Коми 79 Сахалинская область 79 Курганская область 77 Новгородская область 75 Рязанская область 68 Кабардино-Балкарская Республика 67 Ямало-Ненецкий автономный округ 60 Брянская область 58 Костромская область 58 Камчатский край 56 Амурская область 54 Республика Калмыкия 49 Карачаево-Черкесская Республика 49 Республика Марий Эл 49 Республика Дагестан 48 Республика Мордовия 41 Республика Башкортостан 40 Республика Северная Осетия - Алания 39 Республика Алтай 38 Республика Чувашия 36 Республика Адыгея 28 Чеченская Республика 19 Республика Ингушетия 13 Республика Тыва 12 Республика Саха (Якутия) 11 Магаданская область 9 Еврейская автономная область 4 Ненецкий автономный округ 1 За весь период выписано по выздоровлении по России - 3 838 040. Число жертв коронавируса в мире превысило 2,5 миллиона человек