За сутки в России подтверждено 10 565 случаев COVID-19 в 84 регионах

Как сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом, среди вновь выявленных случаев 10,1% - без клинических проявлений.
Распределение по субъектам такое
- 1 Москва 1277
- 2 Санкт-Петербург 937
- 3 Московская область 617
- 4 Нижегородская область 383
- 5 Воронежская область 291
- 6 Ростовская область 282
- 7 Самарская область 275
- 8 Иркутская область 224
- 9 Челябинская область 192
- 10 Саратовская область 190
- 11 Пермский край 184
- 12 Волгоградская область 177
- 13 Красноярский край 159
- 14 Свердловская область 153
- 15 Пензенская область 152
- 16 Вологодская область 151
- 17 Ленинградская область 149
- 18 Краснодарский край 140
- 19 Тверская область 139
- 20 Республика Башкортостан 137
- 21 Алтайский край 131
- 22 Ярославская область 130
- 23 Кировская область 126
- 24 Курская область 123
- 25 Владимирская область 121
- 26 Архангельская область 119
- 27 Тульская область 116
- 28 Тамбовская область 115
- 29 Новосибирская область 115
- 30 Липецкая область 107
- 31 Республика Бурятия 104
- 32 Ханты-Мансийский автономный округ 104
- 33 Забайкальский край 102
- 34 Калининградская область 100
- 35 Калужская область 100
- 36 Псковская область 99
- 37 Брянская область 99
- 38 Ульяновская область 99
- 39 Омская область 99
- 40 Астраханская область 97
- 41 Белгородская область 94
- 42 Ставропольский край 94
- 43 Республика Карелия 93
- 44 Мурманская область 83
- 45 Приморский край 83
- 46 Орловская область 82
- 47 Республика Коми 81
- 48 Тюменская область 80
- 49 Оренбургская область 80
- 50 Удмуртская Республика 75
- 51 Смоленская область 74
- 52 Ивановская область 70
- 53 Кабардино-Балкарская Республика 69
- 54 Курганская область 68
- 55 Республика Крым 67
- 56 Новгородская область 64
- 57 Рязанская область 63
- 58 Хабаровский край 62
- 59 Севастополь 57
- 60 Кемеровская область 55
- 61 Республика Татарстан 53
- 62 Республика Чувашия 50
- 63 Томская область 47
- 64 Республика Мордовия 46
- 65 Костромская область 43
- 66 Республика Дагестан 40
- 67 Республика Саха (Якутия) 39
- 68 Ямало-Ненецкий автономный округ 36
- 69 Амурская область 36
- 70 Республика Калмыкия 35
- 71 Карачаево-Черкесская Республика 35
- 72 Сахалинская область 35
- 73 Камчатский край 30
- 74 Республика Северная Осетия-Алания 27
- 75 Республика Марий Эл 25
- 76 Республика Хакасия 24
- 77 Республика Ингушетия 15
- 78 Республика Адыгея 12
- 79 Чеченская Республика 10
- 80 Республика Алтай 5
- 81 Магаданская область 4
- 82 Еврейская автономная область 4
- 83 Республика Тыва 4
- 84 Чукотский автономный округ 1
В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 4 268 215 случаев (+0,25%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.
Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки
- 1. Ненецкий автономный округ 0%
- 2. Республика Алтай, Республика Тыва 0,03%
- 3. Магаданская область 0,05%
За последние сутки подтверждено 441 смерть
- Москва 49
- Санкт-Петербург 49
- Московская область 34
- Архангельская область 17
- Воронежская область 14
- Краснодарский край 14
- Ростовская область 14
- Нижегородская область 12
- Красноярский край 12
- Алтайский край 11
- Тульская область 10
- Свердловская область 10
- Ленинградская область 9
- Ульяновская область 8
- Иркутская область 8
- Новосибирская область 8
- Владимирская область 7
- Волгоградская область 7
- Ставропольский край 6
- Удмуртская Республика 6
- Пермский край 6
- Оренбургская область 6
- Ивановская область 5
- Вологодская область 5
- Мурманская область 5
- Республика Крым 5
- Республика Татарстан 5
- Республика Чувашия 5
- Саратовская область 5
- Челябинская область 5
- Липецкая область 4
- Смоленская область 4
- Ярославская область 4
- Тюменская область 4
- Ханты-Мансийский автономный округ 4
- Белгородская область 3
- Курская область 3
- Орловская область 3
- Рязанская область 3
- Тамбовская область 3
- Республика Карелия 3
- Калининградская область 3
- Севастополь 3
- Республика Башкортостан 3
- Пензенская область 3
- Приморский край 3
- Калужская область 2
- Псковская область 2
- Республика Адыгея 2
- Астраханская область 2
- Курганская область 2
- Республика Алтай 2
- Республика Бурятия 2
- Республика Саха (Якутия) 2
- Забайкальский край 2
- Хабаровский край 2
- Костромская область 1
- Республика Калмыкия 1
- Республика Дагестан 1
- Кабардино-Балкарская Республика 1
- Республика Марий Эл 1
- Республика Мордовия 1
- Кировская область 1
- Самарская область 1
- Ямало-Ненецкий автономный округ 1
- Омская область 1
- Магаданская область 1
За весь период по России умерло 86 896 человек.
За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 14 966 человек
- Санкт-Петербург 2659
- Москва 1796
- Московская область 575
- Нижегородская область 425
- Ростовская область 319
- Иркутская область 313
- Воронежская область 305
- Приморский край 298
- Астраханская область 292
- Самарская область 283
- Вологодская область 265
- Смоленская область 252
- Краснодарский край 229
- Пермский край 222
- Ленинградская область 213
- Ставропольский край 209
- Пензенская область 207
- Челябинская область 188
- Волгоградская область 181
- Тверская область 175
- Архангельская область 175
- Свердловская область 164
- Саратовская область 163
- Ярославская область 162
- Ивановская область 159
- Кировская область 156
- Мурманская область 151
- Красноярский край 150
- Ханты-Мансийский автономный округ 140
- Республика Крым 139
- Республика Карелия 135
- Владимирская область 132
- Псковская область 125
- Оренбургская область 123
- Алтайский край 123
- Курская область 119
- Тульская область 117
- Хабаровский край 116
- Омская область 115
- Тамбовская область 114
- Калужская область 110
- Новосибирская область 110
- Калининградская область 108
- Республика Татарстан 107
- Забайкальский край 106
- Ульяновская область 103
- Орловская область 102
- Белгородская область 99
- Липецкая область 97
- Республика Бурятия 93
- Севастополь 92
- Республика Хакасия 91
- Удмуртская Республика 89
- Тюменская область 88
- Томская область 87
- Кемеровская область 83
- Республика Коми 79
- Сахалинская область 79
- Курганская область 77
- Новгородская область 75
- Рязанская область 68
- Кабардино-Балкарская Республика 67
- Ямало-Ненецкий автономный округ 60
- Брянская область 58
- Костромская область 58
- Камчатский край 56
- Амурская область 54
- Республика Калмыкия 49
- Карачаево-Черкесская Республика 49
- Республика Марий Эл 49
- Республика Дагестан 48
- Республика Мордовия 41
- Республика Башкортостан 40
- Республика Северная Осетия - Алания 39
- Республика Алтай 38
- Республика Чувашия 36
- Республика Адыгея 28
- Чеченская Республика 19
- Республика Ингушетия 13
- Республика Тыва 12
- Республика Саха (Якутия) 11
- Магаданская область 9
- Еврейская автономная область 4
- Ненецкий автономный округ 1
За весь период выписано по выздоровлении по России - 3 838 040.