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02.03.2021 19:17
Рубрика: Происшествия

Нижегородский суд арестовал подозреваемого в убийстве четырех человек

Текст: Анна Скрипка Андрей Чугунов

Суд удовлетворил ходатайство следствия о заключении под стражу подозреваемого в убийстве четверых нижегородцев. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

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26-летнему подозреваемому в совершении преступления, предусмотренного п. "а, в" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц, малолетнего), суд определил меру пресечения в виде ареста на два месяца.

По версии следствия, 28 февраля 2021 года подозреваемый, работавший подсобным рабочим в домовладении, расположенном в поселке Кудьма Приокского района Нижнего Новгорода напал в гараже с ножом на 64-летнего пенсионера, затем в доме - на его 63-летнюю жену. После этого он убил 41-летнюю женщину и ее 6-летнего сына, проживавших в том же помещении. Похитив крупную сумму денег и ценности, он скрылся с места преступления. В тот же день его задержали во Владимирской области

Следователи допросили подозреваемого и провели следственный эксперимент на месте преступления, где он показал, как совершал убийства и обыскивал дом в поисках ценностей и денег.

В ближайшее время подозреваемому будет предъявлено обвинение в совершении особо тяжкого преступления.

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