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02.03.2021 09:10

Бригада Анатолия Кайгородова первой России добыла 1 млн тонн угля

Текст: Наталья Решетникова (Новосибирск)
Очистная бригада Заслуженного шахтера Российской Федерации Анатолия Кайгородова шахты имени В. Д. Ялевского АО "СУЭК-Кузбасс" (входит в Сибирскую угольную энергетическую компанию Андрея Мельниченко) стала первой в СУЭК, добывшей с начала юбилейного для компании года миллионную тонну угля.
Фото: Пресс-служба СУЭК-Кузбасс Фото: Пресс-служба СУЭК-Кузбасс
Фото: Пресс-служба СУЭК-Кузбасс

Коллектив Анатолия Кайгородова задействован на отработке лавы №52-14, введенной в эксплуатацию в конце 2019 года. Вынимаемая мощность пласта составляет 4,2 метра. Особенностью этой лавы является длина забойной части - 400 метров. Забой оснащен 233 секциями крепи вместо стандартно используемых 175 секций. В состав забоя также входят лавный конвейер SH PF 6/1142 и очистной комбайн нового поколения Eickhoff SL 900, способный добывать до 4 тысяч тонн угля в час, на сегодняшний день в компании используется уже четыре комбайна данного типа.

- Раскройка шахтных полей длинными лавами позволяет увеличить объемы запасов вынимаемого столба и сократить число перемонтажей, - отмечает директор шахты имени В.Д. Ялевского Иван Сальвассер. - А также увеличить нагрузки на очистной забой за счет сокращения количества и длительности концевых и вспомогательных операций, снизить потребность в проходке и, соответственно, затраты на нее.

В 2021 году компания СУЭК отмечает свое двадцатилетие. Каждый работник компании вносит свой личный вклад в празднование этой юбилейной даты. Таким вкладом становится и стабильная работа лидеров очистного фронта, в том числе бригады Анатолия Кайгородова, которая позволяет с надеждой смотреть в будущее всему коллективу угледобывающих предприятий компании и дает уверенность в выполнении поставленных производственных задач.

Отметим, что за последнее время общий объем инвестиций в развитие шахты имени В. Д. Ялевского составил 8,8 миллиарда рублей. Реализуются крупные проекты, связанные с модернизацией магистрального конвейерного транспорта, строительством двухконвейерной галереи, поставкой проходческих комплексов. Все это дает возможность шахте наращивать производительность, обеспечивая при этом эффективность и безопасность шахтерского труда.

Фото: Пресс-служба СУЭК-Кузбасс

Справка

СУЭК - одна из ведущих угледобывающих компаний мира, крупнейший в России производитель угля, крупнейший поставщик угля на внутренний рынок и на экспорт, один из основных производителей тепла и электроэнергии в стране, один из ведущих стивидоров России. Добывающие, перерабатывающие, энергетические, транспортные и сервисные предприятия СУЭК расположены в 14 регионах России. На предприятиях СУЭК работают более 77 000 человек. Основной акционер - Андрей Мельниченко.

Материал подготовлен пресс-службой СУЭК-Кузбасс

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