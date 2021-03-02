Пилота оштрафовали за полет на "Летучей лисице" над Новосибирском

Житель Новосибирска выплатит штраф за незаконный полет над городом.

Новосибирская транспортная прокуратура выявила факт незаконного использования воздушного пространства частным пилотом. Он летал 31 января 2021 в окрестностях города Новосибирска на самолете Аэропракт-22 - "Летучая лисица".

- Вопреки требованиям Воздушного кодекса РФ и Федеральных правил использования воздушного пространства, указанный полет был осуществлен им без соответствующего разрешения органов Единой системы организации воздушного движения, что создавало угрозу безопасности полетов, - сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура.

Пилота "Летучей лисицы" привлекли к административной ответственности. Суд назначил ему наказание в виде штрафа в размере 20 000 рублей.