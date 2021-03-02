В Кузбассе смягчили коронавирусные ограничения для пенсионеров

Посещать кружки, секции и иные досуговые мероприятия в мероприятия в организациях социального обслуживания населения с 4 марта смогут жители Кузбасса в возрасте 65+.

О том, что режим самоизоляции для пожилых людей завершается 3 марта на фоне снижения заболеваемости коронавирусом, стало известно сегодня. Соответствующее распоряжение губернатора области гласит, что послабления вводятся при условии соблюдения противоэпидемических требований, установленных Роспотребнадзором.

На таких же условиях муниципалитетам разрешается провести 5 марта сельскохозяйственные ярмарки, посвященные Международному женскому дню. Услуги торговли и общепита будут предоставляться на открытом воздухе.

Кроме того, с 12 по 14 марта в регионе пройдут массовые культурные, развлекательные, досуговые и зрелищные мероприятия в честь Масленицы. А в апреле в Шерегеше фестивалем "Грелкафест" завершится горнолыжный сезон 2020-21 года.