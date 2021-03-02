В Новосибирске обнаружили застреленных в квартире мужчину и женщину

В Новосибирске следственный комитет возбудил уголовное дело по факту убийства двух человек на улице Учительской.

Вечером 1 марта в одном из домов в городе Новосибирске были обнаружены тела 40-летнего хозяина квартиры и его 37-летней сожительницы. Они были убиты выстрелами в голову. Рядом с погибшими нашли огнестрельное оружие.

- Следствием отрабатываются различные версии совершения преступления, в том числе версия о том, что мужчина застрелил женщину, после чего покончил жизнь самоубийством, - сообщает СУ СКР по Новосибирской области.

В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства совершенного преступления. По делу назначен ряд экспертиз.