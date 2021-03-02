На Ставрополье вынесли приговор хозяйке квартиры, где погибла студентка

Арендодатель в Ставропольском крае приговорена судом к году ограничения свободы и штрафу за смерть 16-летней студентки в ее квартире. Как сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону, в сданной женщиной квартире было установлено неисправное газовое оборудование.

- По данным следствия, в октябре 2019 года сдала в аренду иногородней студентке одного из колледжей квартиру в городе Кисловодске с неисправным газовым оборудованием. Через несколько дней после заселения девушки в данную квартиру, ее тело было обнаружено без признаков жизни, - говорится в сообщении ведомства.

Экспертиза показала, что девушка погибла от отравления угарным газом. Следить за состоянием оборудования должна была сама хозяйка квартиры. Но после гибели студентки возбудили еще одно уголовное дело - против председателя правления товарищества собственников жилья многоквартирного дома. Дело в том, что угарный газ скопился в квартире из-за плохого состояния вентиляции, а отвечает за ее проверку именно председатель товарищества, который получает за это деньги.

Хозяйку же квартиры осудили по части 1 статьи 109 УК РФ "Причинение смерти по неосторожности". Кроме года ограничения свободы, она должна будет выплатить компенсацию морального вреда в сумме 200 тысяч рублей родственникам погибшей.