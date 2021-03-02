Как повлияет приложение Clubhouse на бизнес-события

Петербургское бизнес-сообщество активно осваивает приложение Clubhouse. Встречи предпринимателей на новой площадке проходят каждый день. В числе спикеров можно увидеть чиновников Смольного и депутатов городского парламента. Компании начали через приложение хантинг сотрудников, рекламные агентства готовы оказывать услуги по продвижению в новом виртуальном пространстве.

По оценкам сервиса оneFactor, аудитория Clubhouse растет в геометрической прогрессии. Еще в январе в приложении регистрировалось меньше тысячи человек в сутки. Сейчас - 150 тысяч. В России на 12 февраля приложением пользовались около 20 тысяч пользователей, сейчас Clubhouse загрузили не меньше 400 тысяч человек.

Директор по аналитике и алгоритмам оneFactor Максим Воеводский говорит, что приложение переживает только начало роста, поэтому число регистраций будет расти и дальше.

В Петербурге число пользователей Clubhouse достигло 40 тысяч человек. Северная столица очень интересуется приложением, подтверждает это и тот факт, что именно здесь, в Петербурге, местным IT-мастером Григорием Клюшниковым была создана версия приложения для операционной системы Android. Сам разработчик заявил, что на программу ему потребовалось чуть больше суток.

Правда, пока приложение от Клюшникова массовым не стало и подавляющее большинство пользователей приложения - это обладатели "айфонов". А сам сервис работает в формате элитарного клуба: попасть в число пользователей может человек с не самым дешевым телефоном и только по персональному приглашению.

Известный HR Алена Владимирская утверждает, что в Clubhouse сформировалась идеальная аудитория для хантинга IT-специалистов. Если раньше их искали на профильных форумах, то теперь они выступают на сцене в комнатах приложения. К слову, сама Владимирская тоже ведет комнату в Clubhouse, рассказывая о подводных камнях сферы трудоустройства.

Аудитория Clubhouse - это самая главная ценность приложения. В частности, средний доход пользователя сервиса составляет 120 тысяч рублей в месяц, что существенно превышает среднюю зарплату по стране, что делает приложение лакомым куском для маркетологов всех направлений.

- Феномен Clubhouse в новизне. На данный момент легко создавать комнаты и приглашать в спикеры топ-менеджмент и медийных личностей. При этом тратиться на сбор аудитории практически не приходится. Известные банкиры на разговоры об инвестициях собирают по 8000 слушателей с нулевыми финансовыми затратами. Таким образом они нативно продвигают, например, открытие брокерских счетов на своих платформах. Собрать на вебинар такую же аудиторию может стоить десятки тысяч рублей. Однозначно, сейчас самый удачный момент бизнес-сообществу заходить в новую социальную сеть и собирать лояльную аудиторию. Ведь расстояние до нее сократилось до пары кликов. Я вижу, как некоторые предприниматели запускают серию комнат в виде курсов, где четко прописали программу на каждую беседу. В других соцсетях подобная информация стоит от нескольких тысяч до нескольких десятков тысяч рублей. Но эксперты понимают, что сейчас в Clubhouse благоприятная почва: качественная аудитория и много потенциальных клиентов, - говорит Катерина Соловьева, основатель Be Open Agency, которая сама, к слову, ведет комнаты с участием петербургских предпринимателей.

Clubhouse может занять свою нишу, стать этаким "звуковым Фейсбуком"

Если сравнивать, например, с вебинарами, то в приложении пока нет инструментов для монетизации. Правда, по оценкам Соловьевой, это временно. Clubhouse разрешает создавать закрытые комнаты на выбранных подписчиков, и в перспективе, считает эксперт, они могут стать одним из форматов платных семинаров и встреч.

Анна Калугина, генеральный директор РА Cristal Media и член "Клуба лидеров" в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, говорит, что со временем приложение может использоваться в организационной работе, проведении онлайн-конференций. Одним из слабых мест, препятствующих распространению приложения, Анна Калугина называет то, что оно доступно только для пользователей iOS, число которых значительно меньше, чем тех, кто использует Android.

Другой член "Клуба лидеров", основатель StartUp Junior Александр Ружинский, отмечает, что сейчас главная боль организаторов офлайновых мероприятий - это даже не Clubhouse, а общий тренд снижения бюджетов, вызванный тем, что год вся страна вынужденно общалась в онлайн-режиме.

- Офлайновые ивенты скоро вернутся. Основательно потрепанные команды организаторов событий еще долго будут демпинговать и толкаться локтями, потому что крупные корпоративные клиенты уже вкусили онлайновых и гибридных мероприятий с их минимальными (по сравнению с офлайном) бюджетами и понятной, прогнозируемой и считабельной отдачей, - считает Ружинский и подчеркивает: после волны хайпа Clubhouse может занять свою нишу, стать этаким "звуковым Фейсбуком".

- Хорошо и грамотно писать могут, умеют и хотят единицы, - говорит Ружинский, намекая, что в приложении достаточно просто высказать свою позицию.

Если в "Фейсбуке" компании часто нанимают СММ-менеджеров для публикации постов, то для Clubhouse уже предлагают услуги по озвучке тезисов.

"Готова стать вашим голосом. Аки русалочка. У вас есть классная тема и множество мыслей, которыми вы хотели бы поделиться в новой набирающей популярность соцсети, но вы стесняетесь звучать или переслушивать свой голос в аудиосообщениях - пишите. Я буду говорить за вас" - такую услугу на "Авито" предлагает пользовательница по имени Александра Руфан-Бортникова. В прошлом на этой же доске объявлений она продавала детские шапочки и сумки для ноутбуков, но новые времена требуют новых компетенций.

Кстати

Рекламные агентства, помимо продвижения в Instagram или в "ВКонтакте", стали предлагать услуги по оформлению комнат в Clubhouse и раскрутке аккаунтов. Но, несмотря на хайп и создание инфраструктуры для продвижения, пока предложение превышает спрос. Бизнес присматривается к новой звуковой соцсети, но переносить туда мероприятия с других площадок пока не готов.