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02.03.2021,  
10:54
Текст:  Антон Валагин

Крейсер РФ отработал удар по подлодкам из норвежского фьорда

На прошлой неделе Норвегия стала полем условной битвы между Россией и НАТО за Арктику, пишет Forbes. У западного побережья страны канадский фрегат, норвежские ракетные катера и американский истребитель F-35 учились сбивать противокорабельные ракеты. У восточного - российский ракетный крейсер "Маршал Устинов" тренировался топить подводные лодки противника, спрятавшись в пограничном Варангер-фьорде.
Фото: Минобороны РФ Фото: Минобороны РФ
Фото: Минобороны РФ

Непонятно, какую роль в противоракетных учениях выполняли стратегические бомбардировщики ВВС США B-1B Lancer, впервые в истории переброшенные в Норвегию. Но в реальном столкновении самолеты с противокорабельными ракетами дальностью 500 километров станут мощным оружием, пишет издание.

Фото: Олег Кулешов/РИА Новости
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В ответ на маневры НАТО Россия отправила в море один из самых грозных в мире кораблей - ракетный крейсер Северного флота "Маршал Устинов". Согласно информации Минобороны РФ, экипаж отработал боевую организацию в море, выполнил ряд общекорабельных учений: по борьбе за живучесть, радиационной и химической защите, отражению атак с воздуха и из-под воды. Противолодочным задачам в походе было уделено особое внимание - крейсеру ассистировала неназванная субмарина и морская авиация. В частности, отрабатывались задачи по поиску и сопровождению подлодки условного противника, выполнялись стрельбы противолодочным оружием.

Примечательно, что "Маршал Устинов" отклонился от прямого маршрута в Североморск и зашел в Варангер-фьорд, по которому проходит морская граница между Россией и Норвегией. "Это первый за последнее время проход западнее полуострова Рыбачий", - отметил пресс-секретарь объединенного штаба ВС Норвегии майор Бриньяр Стордал.

Крейсер "Маршал Устинов" в строю с 1986 года. В 2017-м он вернулся на Северный флот после капитального ремонта и модернизации. Главное оружие 185-метрового корабля - 16 пусковых установок крылатых ракет П-1000 "Вулкан".

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