В Новгородской области мать выбросила новорожденного в выгребную яму

Следственный комитет по Новгородской области возбудил уголовное дело по статье 106 УК РФ - "Убийство матерью новорожденного ребенка". Об этом во вторник сообщили в пресс-службе ведомства.

Мертвого младенца обнаружили в феврале нынешнего года в выгребной яме частного дома в селе Мошенское Новгородской области. Признаков насильственной смерти на нем не было.

Нашли и мать ребенка, которая заявила, что малыш родился мертвым. Однако проведенная экспертиза установила, что ребенок появился на свет живым.

Следователи выясняют обстоятельства дела и продолжают расследование.