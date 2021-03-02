В Петербурге проверят смерть мужчины в отделе полиции

В Петербурге проводится проверка смерти мужчины в отделе полиции. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Инцидент произошел в 75-м отделе полиции 23 февраля. Сюда доставили петербуржца, уличенного в вождении автомобиля без прав. На следующий день его должны были отвезти в суд по привлечению к административной ответственности, а пока оставили в помещении для задержанных. Но мужчина скончался прямо в отделе.

В полиции объясняют, что причиной смерти стал сердечный приступ, это установлено судебно-медицинской экспертизой. По предварительной информации, ночью задержанному стало плохо, он потерял сознание. Вызванные на место медики скорой помощи констатировали смерть. Это подтверждается записями с камер наблюдения. Сейчас в ведомстве проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.