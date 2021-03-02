В школах Мурманской области дети смогут выбирать варианты обедов

В школьных столовых Мурманской области у детей появится возможность выбирать еду. Об этом заявил губернатор региона Андрей Чибис во время мастер-класса, который провел в Заполярье известный шеф-повар и телеведущий Константин Ивлев. Мастер-класс проводился в рамках федерального проекта Российского движения школьников "Шеф в школе".

Константин Ивлев презентовал концепцию "северного" авторского меню. Оно включает в себя блюда из оленины, овощей, морепродуктов, хумус и икру, различные виды рыбы, супы, напитки, закуски. Главный принцип - чтобы школьник мог сам подобрать набор блюд по своему вкусу.

- То, что предложил Константин Ивлев - дать детям возможность выбора - мы попробуем осуществить, - подчеркнул Андрей Чибис. - Мы договорились, что подобный вариант школьного меню будет внедрен в одной из школ области. Если все получится, то этот опыт будет тиражироваться в других школах региона.

Как отметила исполнительный директор Российского движения школьников Ирина Плещеева, предлагаемое горячее питание школьникам не всегда нравится. О том, как изменить эту ситуацию, организаторы проекта "Шеф в школе" решили спросить у самих детей. По итогам специальных конкурсов в регионах выбирают РД-шефов - ребят, которые в своих учебных заведениях будут оценивать еду и уровень обслуживания в школьных столовых. Ими уже стали более 3200 школьников России. В их число вошли двое жителей из Мурманской области.

Напомним, в конце 2020 года в Заполярье начал действовать пилотный проект по внедрению арктических продуктов в школьное питание. С декабря в школах Мурманска и ЗАТО Александровск на обед подают тефтели из оленины местного производства. Мясо поставляется из села Ловозера, где действуют оленеводческие хозяйства.