В школах Мурманской области дети смогут выбирать варианты обедов

Новости

Путин поручил зафиксировать этапы работы по БАМу и Транссибу до 2024 года 17:29
В Оренбуржье осудили пенсионера, закрывшего ребенка в багажнике авто 17:24
"Скопинскому" маньяку после освобождения запретят ночные прогулки 17:24
"Евровидение-2021" пройдет в урезанном формате 17:14
Мэра Томска Ивана Кляйна перевели под домашний арест в больнице 17:14
Стало известно, когда в Москве запустят водный общественный транспорт 17:07
Таможня выявила более 13 миллионов контрафактных товаров за год 16:55
Названы три "профессии будущего" 16:46
Эпидемиолог: Россия еще не прошла первую волну коронавируса 16:23
Центру управления комплексной безопасности Минобороны вручено боевое знамя 16:21
Президент Армении во второй раз отказался уволить главу Генштаба Гаспаряна 16:15
СК завел дело об использовании рабского труда в Подмосковье 16:12
Второе уголовное дело о массовом отравлении возбудили в Красноярске 16:12
"Дальневосточный гектар" предлагают распространить на всю Россию 16:02
Путин прокомментировал ситуацию с замерзающим Техасом 15:50
Украина может ускорить мобилизацию резервистов 15:45
Онлайн-витрина с российскими товарами появилась в Японии 15:44
Собянин: Средняя скорость движения на основных магистралях Москвы выросла до 55 км/час 15:43
Москва достигла рекордного уровня безопасности дорожного движения 15:43
В столичном регионе 8 марта ожидается минусовая температура 15:39
Путин примет участие в расширенном заседании коллегии МВД 15:39
Министр спорта РФ отметил важность утверждения плана восстановления ВФЛА 15:31
Составлен рейтинг самых "медийных" вузов России 15:29
В двадцати крупнейших городах России выросли цены на вторичное жилье 15:21
Россия и Беларусь подписали программу стратегического партнерства 15:12
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что изменится в жизни россиян в марте
Что изменится в жизни россиян в марте
Как ВДНХ пытаются превратить в уникальный комплекс, не имеющий аналогов в мире
Как ВДНХ пытаются превратить в уникальный комплекс, не имеющий аналогов в мире
Верховный суд разъяснил, когда при разводе жилье достается одному из супругов
Верховный суд разъяснил, когда при разводе жилье достается одному из супругов
02.03.2021 17:11
Рубрика: Общество

В школах Мурманской области дети смогут выбирать варианты обедов

Текст: Алексей Михайлов (Мурманская область)
Фото: Пресс-служба правительства Мурманской области Фото: Пресс-служба правительства Мурманской области
Фото: Пресс-служба правительства Мурманской области

В школьных столовых Мурманской области у детей появится возможность выбирать еду. Об этом заявил губернатор региона Андрей Чибис во время мастер-класса, который провел в Заполярье известный шеф-повар и телеведущий Константин Ивлев. Мастер-класс проводился в рамках федерального проекта Российского движения школьников "Шеф в школе".

Фото: Александр Кряжев/РИА Новости
Матвиенко: Надо добиваться пятидневки для всех школьников

Константин Ивлев презентовал концепцию "северного" авторского меню. Оно включает в себя блюда из оленины, овощей, морепродуктов, хумус и икру, различные виды рыбы, супы, напитки, закуски. Главный принцип - чтобы школьник мог сам подобрать набор блюд по своему вкусу.

- То, что предложил Константин Ивлев - дать детям возможность выбора - мы попробуем осуществить, - подчеркнул Андрей Чибис. - Мы договорились, что подобный вариант школьного меню будет внедрен в одной из школ области. Если все получится, то этот опыт будет тиражироваться в других школах региона.

Как отметила исполнительный директор Российского движения школьников Ирина Плещеева, предлагаемое горячее питание школьникам не всегда нравится. О том, как изменить эту ситуацию, организаторы проекта "Шеф в школе" решили спросить у самих детей. По итогам специальных конкурсов в регионах выбирают РД-шефов - ребят, которые в своих учебных заведениях будут оценивать еду и уровень обслуживания в школьных столовых. Ими уже стали более 3200 школьников России. В их число вошли двое жителей из Мурманской области.

Напомним, в конце 2020 года в Заполярье начал действовать пилотный проект по внедрению арктических продуктов в школьное питание. С декабря в школах Мурманска и ЗАТО Александровск на обед подают тефтели из оленины местного производства. Мясо поставляется из села Ловозера, где действуют оленеводческие хозяйства.

В регионах Общество Соцсфера Соцзащита Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Мурманская область

Главное сегодня

Производители мяса птицы и яиц договорились о сдерживании цен
Песков заявил о необходимости работать с ПАСЕ
Службу в армии могут учесть при назначении льготной пенсии
За сутки в России подтверждено 10 565 случаев COVID-19 в 84 регионах
Романцев рассказал о своем самочувствии после перенесенного инфаркта
Врач рассказала о правилах подготовки к вакцинации от COVID-19
Синоптики предсказали холодный март