На Кубани планируют создать крупнейший в России центр производства раков

В Темрюкском районе Кубани планируют создать предприятие по производству раков на базе рыбоводного хозяйства.

По словам руководителя предприятия Дмитрия Дергачева, в прошлом году Таманский биотехнологический центр вырастил свыше 9,7 тонны раков. Предприниматель планирует создать крупнейшую в России фабрику по выращиванию раков к 2022 году и выпускать около 250 тонн продукции в год.

- Это очень перспективное направление с точки зрения ежегодного увеличения количества отдыхающих на Кубани, - отметил вице-губернатор региона Андрей Коробка. - Производство раков может стать одним из брендов региона.

Также вице-губернатор посетил единственное крупное предприятие в регионе по выпуску консервной продукции из кильки, бычков и ставриды "Омега". Сейчас производственная мощность комбината составляет 20 миллионов банок в год.