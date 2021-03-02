В Элисте родителей накажут за сына, сушившего обувь на Вечном огне

Родителей мальчика, сушившего обувь на Вечном огне в центре Элисты, привлекут к ответственности за неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних.

Недавно в соцсетях появилось фото, на котором подросток держит обувь над Вечным огнем. Правоохранительные органы выяснили, что это 11-летний ученик одной из местных школ.

Как рассказали в пресс-службе МВД по Республике Калмыкия, в беседе с полицейскими школьник объяснил, что не осознавал исторической ценности мемориала и не понимал, что его действия носят противоправный характер.

Как уточнили ТАСС в полиции, родители мальчика будут отвечать по части 1 статьи 5.35. КоАП РФ "Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних". Санкция статьи предусматривает наложение административного штрафа в размере от 100 до 500 рублей.