В Сочи на три месяца раньше срока зацвело экзотическое растение

В сочинском дендрарии впервые за десять лет раньше срока распустились цветы красивотычинника гибридного сорта Виоляция, который представлен в парке в единичном экземпляре.

Как рассказала "РГ" ведущий научный сотрудник Сочинского нацпарка Галина Солтани, обычно пора его цветения приходится на конец марта - начало июня.

К сбою феноритмов красивотычинника привело резкое понижение температуры воздуха, сопровождавшееся снегопадами, на фоне теплого сухого осенне-зимнего периода.

Красивотычинник относится к семейству миртовых наряду с миртом, эвкалиптом и фейхоа. Он родом из Австралии. Первые растения этого вида появились в дендрарии 70 лет назад. Кстати, в других регионах России его невозможно вырастить в открытом грунте.