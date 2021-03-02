Зубной рентген помог раскрыть секреты писем XVII века

Впервые в мире международная группа исследователей сумела прочитать нераспечатанные письма эпохи Возрождения, не сломав печати и не повредив послания. Помог им в этом прибор для рентгена зубов.

Исследование опубликовано в журнале Nature Communications, а коротко его описывает Лондонский университет королевы Марии. Для анализа исследователи взяли письма XVII века, которые столетиями хранились нераспечатанными в почтовом сундуке. Сейчас он находится в коллекции музея Гааги.

Эти послания до сих пор скреплены печатями. За прошедшие века они стали очень хрупкими, любая попытка вскрыть их может привести к уничтожению данных реликвий. Именно поэтому ученые и попытались прочитать послания, не распечатывая их.

Интересно, что для этого была использована довольно неожиданная технология - прибор, используемый в стоматологии. Он представляет собой высокочувствительный рентгеновский микротомографический сканер. Правда, для нового исследования он был доработан в стоматологических исследовательских лабораториях Лондонского университета королевы Марии.

Отметим, что для анализа были отобраны письма, так и не доставленные почтой адресатам. Конвертов тогда не было, поэтому письма складывали, причем по довольно сложной технологии, позволяющей обезопасить их от чужих глаз, и скрепляли печатью, помечая сверху еще и определенной буквой, опять же ради сохранения тайны переписки.

По словам соавтора исследования профессора Грэма Дэвиса, использованный сканер с беспрецедентно высокой чувствительностью предназначен для изучения минерального состава зубов. Но именно его высокая чувствительность позволила распознать определенные типы чернил на бумаге, поскольку в них содержатся металлы.

Затем исследователи "превратили" отсканированные изображения в буквы, что и позволило прочитать письма впервые за более чем 300 лет. В частности, наконец-то известным стало содержание письма, датированного 31 июля 1697 года. В нем некий Жак Сеннак просит своего двоюродного брата Пьера Ле Пера, французского купца в Гааге, выслать ему заверенную копию извещения о смерти некоего Даниэля Ле Пера.

Как отмечают исследователи, это и другие письма "дают захватывающее представление о жизни и заботах простых людей в бурный период европейской истории, когда сети переписки объединяли семьи, общины и торговлю на огромных расстояниях".