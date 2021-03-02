Зубной рентген помог раскрыть секреты писем XVII века

Новости

Путин поручил зафиксировать этапы работы по БАМу и Транссибу до 2024 года 17:29
В Оренбуржье осудили пенсионера, закрывшего ребенка в багажнике авто 17:24
"Скопинскому" маньяку после освобождения запретят ночные прогулки 17:24
"Евровидение-2021" пройдет в урезанном формате 17:14
Мэра Томска Ивана Кляйна перевели под домашний арест в больнице 17:14
Стало известно, когда в Москве запустят водный общественный транспорт 17:07
Таможня выявила более 13 миллионов контрафактных товаров за год 16:55
Названы три "профессии будущего" 16:46
Эпидемиолог: Россия еще не прошла первую волну коронавируса 16:23
Центру управления комплексной безопасности Минобороны вручено боевое знамя 16:21
Президент Армении во второй раз отказался уволить главу Генштаба Гаспаряна 16:15
СК завел дело об использовании рабского труда в Подмосковье 16:12
Второе уголовное дело о массовом отравлении возбудили в Красноярске 16:12
"Дальневосточный гектар" предлагают распространить на всю Россию 16:02
Путин прокомментировал ситуацию с замерзающим Техасом 15:50
Украина может ускорить мобилизацию резервистов 15:45
Онлайн-витрина с российскими товарами появилась в Японии 15:44
Собянин: Средняя скорость движения на основных магистралях Москвы выросла до 55 км/час 15:43
Москва достигла рекордного уровня безопасности дорожного движения 15:43
В столичном регионе 8 марта ожидается минусовая температура 15:39
Путин примет участие в расширенном заседании коллегии МВД 15:39
Министр спорта РФ отметил важность утверждения плана восстановления ВФЛА 15:31
Составлен рейтинг самых "медийных" вузов России 15:29
В двадцати крупнейших городах России выросли цены на вторичное жилье 15:21
Россия и Беларусь подписали программу стратегического партнерства 15:12
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что изменится в жизни россиян в марте
Что изменится в жизни россиян в марте
Как ВДНХ пытаются превратить в уникальный комплекс, не имеющий аналогов в мире
Как ВДНХ пытаются превратить в уникальный комплекс, не имеющий аналогов в мире
Верховный суд разъяснил, когда при разводе жилье достается одному из супругов
Верховный суд разъяснил, когда при разводе жилье достается одному из супругов
02.03.2021 16:42
Рубрика: Культура

Зубной рентген помог раскрыть секреты писем XVII века

Текст: Денис Передельский
Фото: Queen Mary University of London Фото: Queen Mary University of London
Фото: Queen Mary University of London

Впервые в мире международная группа исследователей сумела прочитать нераспечатанные письма эпохи Возрождения, не сломав печати и не повредив послания. Помог им в этом прибор для рентгена зубов.

Фото: iStock
Антропологи доказали, что неандертальцы умели разговаривать

Исследование опубликовано в журнале Nature Communications, а коротко его описывает Лондонский университет королевы Марии. Для анализа исследователи взяли письма XVII века, которые столетиями хранились нераспечатанными в почтовом сундуке. Сейчас он находится в коллекции музея Гааги.

Эти послания до сих пор скреплены печатями. За прошедшие века они стали очень хрупкими, любая попытка вскрыть их может привести к уничтожению данных реликвий. Именно поэтому ученые и попытались прочитать послания, не распечатывая их.

Интересно, что для этого была использована довольно неожиданная технология - прибор, используемый в стоматологии. Он представляет собой высокочувствительный рентгеновский микротомографический сканер. Правда, для нового исследования он был доработан в стоматологических исследовательских лабораториях Лондонского университета королевы Марии.

Отметим, что для анализа были отобраны письма, так и не доставленные почтой адресатам. Конвертов тогда не было, поэтому письма складывали, причем по довольно сложной технологии, позволяющей обезопасить их от чужих глаз, и скрепляли печатью, помечая сверху еще и определенной буквой, опять же ради сохранения тайны переписки.

Фото: Greek Ministry of Culture and Tourism
На острове Лесбос найдены мраморные руины древнего дворца

По словам соавтора исследования профессора Грэма Дэвиса, использованный сканер с беспрецедентно высокой чувствительностью предназначен для изучения минерального состава зубов. Но именно его высокая чувствительность позволила распознать определенные типы чернил на бумаге, поскольку в них содержатся металлы.

Затем исследователи "превратили" отсканированные изображения в буквы, что и позволило прочитать письма впервые за более чем 300 лет. В частности, наконец-то известным стало содержание письма, датированного 31 июля 1697 года. В нем некий Жак Сеннак просит своего двоюродного брата Пьера Ле Пера, французского купца в Гааге, выслать ему заверенную копию извещения о смерти некоего Даниэля Ле Пера.

Как отмечают исследователи, это и другие письма "дают захватывающее представление о жизни и заботах простых людей в бурный период европейской истории, когда сети переписки объединяли семьи, общины и торговлю на огромных расстояниях".

Культура Арт Музеи и памятники Общество Наука Общество История

Главное сегодня

Производители мяса птицы и яиц договорились о сдерживании цен
Песков заявил о необходимости работать с ПАСЕ
Службу в армии могут учесть при назначении льготной пенсии
За сутки в России подтверждено 10 565 случаев COVID-19 в 84 регионах
Романцев рассказал о своем самочувствии после перенесенного инфаркта
120 лет назад Льва Толстого "отлучили" от Церкви
Каким фестивалям нужна сегодня господдержка и почему