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02.03.2021 17:28
Рубрика: Культура

Историки раскрыли смысл древних кельтских текстов

Текст: Денис Передельский
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Новое историческое и археологическое исследование вынудило экспертов переосмыслить содержание и значение текстов, которые вырезали на камнях древние кельты в Британии. Оно также показывает, что на территории этого острова признанных святых было гораздо больше, чем считалось ранее.

Фото: Queen Mary University of London
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Как сообщает Church Times, переосмысление древних надписей уже привело к увеличению количества известных науке кельтских святых примерно на треть. Все потому, что ранее эти тексты были интерпретированы неправильно.

До сих пор исследователи опирались на топонимы и средневековые церковные письменные источники. В связи с этим предполагалось, что у кельтов в Британии насчитывалось как минимум 860 святых. Однако археологических свидетельств этого было очень мало.

Их экспертам предоставило новое исследование, проведенное группой профессора Кена Дарка из Университета Рединга. Исследователи подвергли детальному анализу мемориальные камни кельтов V и VI веков нашей эры. Эти памятники были найдены, в основном, на территории Уэльса, Шотландии и английского графства Корнуолл.

В текстах на этих камнях неоднократно упоминаются имена. До сих пор считалось, что кельты таким образом просто хотели отдать дань уважения или памяти прославленным воинам и выдающимся согражданам.

Однако теперь выяснилось, что предыдущие переводы не были точными. Профессор Дарк считает, что упомянутые в этих текстах люди на самом деле были святыми. Кстати, его теория гласит, что культ святых у кельтов был распространен гораздо шире, чем предполагалось ранее.

Исследователи изучили названия и описания на многих камнях. В результате они выявили определенную закономерность, связанную с титулами. Например, перед именами некоторых людей стоит слово "memoria". Новая интерпретация гласит, что этим словом обозначались мученики.

Кроме того, в текстах говорится о духовных мудрецах, которых обозначали почетным титулом "sapientisimus", святых людях ("sanctus") и благочестивых людях, приверженцах известных континентальных святых (духовных сыновьях и дочерях Мартина или Виктриция). То, что останки этих людей считались священными реликвиями, обозначалось словом "nomina".

Фото: Тагир Раджавов/РГ
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Всего было изучено 240 камней с надписями. Дарк отмечает, что большинство из них было выполнено на латыни. Однако почти пятая часть таких текстов была написана на огаме, давно забытом письме ирландского происхождения. На некоторых камнях надписи были выполнены на двух указанных языках.

Расположение камней также подтверждает новую теорию о том, что надписи на них упоминают не простых людей, а святых. Исследование профессора Дарка значительно расширило сонм кельтских святых. Всего было выявлено 240 ранее неизвестных святых, в том числе 150 - на каменных памятниках в Уэльсе, 20 - на юге Шотландии, 40 - в Корнуолле и 30 - в других местах западной Англии.

В целом концентрация святых совпадает с наибольшей концентрацией кельтских церковных посланий и географических названий. Интересно, что по крайней мере трое из вновь выявленных святых обладали королевским статусом. Остальные, в большинстве своем, вероятно, были священнослужителями.

В некоторых случаях в надписи упоминается "канцелярский статус" святого. Установлено и то, что 16 из 240 недавно идентифицированных святых были женщинами, в том числе женами высокопоставленных церковных деятелей.

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