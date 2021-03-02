Распоряжение губернатора Санкт-Петербурга от 2 марта 2021 года № 4-рг "О временном возложении обязанностей"

В соответствии со статьей 43 Устава Санкт-Петербурга, пунктом 1 статьи 9 Закона Санкт-Петербурга от 24.06.2009 № 335-66 "О Правительстве Санкт-Петербурга" и в целях реализации распоряжения Губернатора Санкт-Петербурга от 12.11.2014 № 14-рг "О распределении обязанностей между вице-губернаторами Санкт-Петербурга":

1. Возложить с 02.03.2021 временное исполнение обязанностей на вице-губернатора Санкт-Петербурга Батанова Э.В.:

по решению вопросов учета государственного имущества Санкт-Петербурга, управления и распоряжения им, мониторинга земель Санкт-Петербурга, землеустройства на территории Санкт-Петербурга, вопросов, связанных с осуществлением государственного управления в сфере имущественных отношений, управлением федеральной собственностью, расположенной на территории Санкт-Петербурга;

по непосредственной координации и контролю деятельности Комитета имущественных отношений Санкт-Петербурга;

по обеспечению взаимодействия Правительства Санкт-Петербурга с Федеральной службой государственной регистрации, кадастра и картографии, Федеральным агентством по управлению государственным имуществом, а также с их территориальными органами и организациями.

2. Возложить с 02.03.2021 временное исполнение обязанностей на вице-губернатора Санкт-Петербурга Соколова М.Ю.:

по решению вопросов экономического развития и стратегического планирования Санкт-Петербурга, вопросов промышленной и научно-технической политики Санкт-Петербурга, развития предпринимательства и потребительского рынка;

по непосредственной координации и контролю деятельности Комитета по экономической политике и стратегическому планированию Санкт-Петербурга, Комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт-Петербурга;

по обеспечению взаимодействия Правительства Санкт-Петербурга с Министерством экономического развития Российской Федерации (за исключением вопросов, обеспечение взаимодействия Правительства Санкт-Петербурга по которым отнесено к обязанностям иных вице-губернаторов Санкт-Петербурга), Министерством промышленности и торговли Российской Федерации, Министерством сельского хозяйства Российской Федерации, Федеральной службой государственной статистики, Федеральным агентством по рыболовству, Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии, Федеральной службой по аккредитации, Федеральной службой по военно-техническому сотрудничеству, Федеральной службой по интеллектуальной собственности, Федеральной службой по регулированию алкогольного рынка, Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору в части, касающейся вопросов промышленной безопасности, Государственной корпорацией "Агентство по страхованию вкладов", государственной корпорацией развития "ВЭБ.РФ", Государственной корпорацией по атомной энергии "Росатом", за исключением вопросов, касающихся развития и безопасного функционирования организаций, осуществляющих эксплуатацию судов атомного ледокольного флота, Государственной корпорацией по космической деятельности "Роскосмос", Государственной корпорацией по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции "Ростех", а также с их территориальными органами и организациями, Уполномоченным при Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей, Уполномоченным по правам потребителей финансовых услуг.

3. Контроль за выполнением распоряжения остается за Губернатором Санкт-Петербурга.

Губернатор Санкт-Петербурга А.Д.Беглов







