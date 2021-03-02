Стало известно, что войдет в пакет военной помощи Украине от Пентагона

Министерство обороны США первого марта объявило о новом пакете на сумму 125 миллионов долларов для "Инициативы по содействию безопасности Украины". Как отмечается на сайте Пентагона, "пакет включает в себя два дополнительных вооруженных патрульных катера Mark VI для расширения возможностей Украины по патрулированию и защите своих территориальных вод". Ранее Соединенные Штаты передали Киеву восемь патрульных катеров Mark VI.

Пакет также включает в себя возможности повышения летальности, управления и контроля и ситуационной осведомленности украинских вооруженных сил за счет предоставления дополнительных контр-артиллерийских радаров и тактического оборудования, поддержки спутниковых снимков и возможностей анализа, а также поставки оборудования для оказания медицинской помощи военнослужащим и процедур боевой эвакуации.

Остальные 150 миллионов долларов будут предоставлены, когда Пентагон в сотрудничестве с госдепом подтвердит, что Украина добилась достаточного прогресса в ключевых оборонных реформах. Министерство обороны США призвало власти Украины продолжать проводить реформы, которые усиливают гражданский контроль над вооруженными силами, способствуют повышению прозрачности и подотчетности в оборонной промышленности и закупках, а также модернизируют свой оборонный сектор в других ключевых областях в соответствии с принципами и стандартами НАТО. С 2014 года Соединенные Штаты выделили Украине более двух миллиардов долларов.