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Рубрика: В мире

Старейшая энергетическая компания Техаса объявила о банкротстве

Текст: Максим Макарычев
Крупнейшая и старейшая электроэнергетическая компания Техаса подала заявление о защите от банкротства, сославшись на спорный долг в размере 1,8 миллиарда долларов перед оператором сети штата.

Brazos Electric Power Cooperative Inc, поставляющая электроэнергию более чем 660 тысячам потребителей по всему штату, является одним из десятков поставщиков, которым в прошлом месяце пришлось столкнуться с огромными расходами из-за аномальных холодов. Как сообщает Reuters со ссылкой на руководителей компании, последствия аварии угрожают коммунальным предприятиям и фирмам по сбыту электроэнергии, которым в совокупности предъявлены иски в связи с отключением электроэнергии от властей и потребителей на миллиарды долларов.

Фото: REUTERS
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Напомним, что в середине февраля из-за крайне низких температур вышла из строя почти половина электростанций Техаса, в результате чего 4,3 миллиона человек остались без тепла и света, а водопроводные трубы лопнули. От переохлаждения погибли более трех десятков человек.

Brazos и другие компании, которые взяли на себя обязательство обеспечить энергосистему, но не смогли сделать этого, были обязаны покупать заменяющую энергию по высоким ценам и покрывать неуплаченные сборы за коммунальные услуги других фирм. Главный оператор сети, Совет по надежности электроснабжения Техаса (ERCOT), заявил, что первоначальные счета на сумму 2,1 миллиарда долларов остались неоплаченными, что, как отметили эксперты, подчеркивает финансовую нагрузку на коммунальные предприятия и продавцов электроэнергии. Исполнительный директор Brazos Клифтон Карней, входивший в совет директоров ERCOT до прошлой недели, заявил федеральному суду, что Brazos "попал в ловушку ликвидности, которую он не может решить с учетом текущего баланса".

Между тем

Генеральный прокурор Техаса начал расследование отключения электроэнергии, призвав ERCOT и другие компании предоставить документы о сбоях и ценах, заявив, что они не справились с кризисом. ERCOT поднял ставки на спотовом рынке до 9000 долларов за мегаватт-час в течение более чем четырех дней и взимал огромные сборы за услуги. По словам представителей отрасли, плата за услуги в 500 раз превышала обычную ставку.

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