Украина может ускорить мобилизацию резервистов

На этой неделе Верховная рада может принять во втором чтении президентский законопроект номер 3553 о призыве в армию, который ускорит мобилизацию резервистов. Об этом сообщают украинские СМИ.

Если нормативный документ будет принят, то он может осложнить уклонение от военной службы. В частности, в нем предлагается не брать мужчин без военного билета на работу, а также - ввести штрафы в 6-7 раз выше нынешних за нарушение правил воинского учета, например - неявку в военкомат по повестке. Речь идет о штрафах от 30 до 105 тысяч гривен (80-278 тысяч рублей). А за уклонение от воинского учета или сборов после предупреждения военного комиссара будет предусматривать наказание в виде исправительных работ сроком до двух лет или штраф до 700 тысяч гривен (1,85 миллиона рублей).

Также этот законопроект позволит проводить призыв резервистов на срок службы до полугода в течение одних суток после соответствующего указа президента. Кроме того, полиция может получить право отправлять молодых людей призывного возраста в случае задержания прямо на воинскую службу. Помимо этого, предполагается перевести всю систему воинского учета в электронный формат посредством автоматизированной системы "Оберег". Напомним, в конце прошлого года президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в случае необходимости может быть объявлен массовый призыв в армию как мужчин, так и женщин.

Многие политологи усматривают в курсе на милитаризацию Украины способ поддержать падающий рейтинг президента и правящей партии "Слуга народа".