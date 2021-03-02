Новости

Путин прокомментировал ситуацию с замерзающим Техасом 15:50
Украина может ускорить мобилизацию резервистов 15:45
Онлайн-витрина с российскими товарами появилась в Японии 15:44
Собянин: Средняя скорость движения на основных магистралях Москвы выросла до 55 км/час 15:43
Москва достигла рекордного уровня безопасности дорожного движения 15:43
В столичном регионе 8 марта ожидается минусовая температура 15:39
Путин примет участие в расширенном заседании коллегии МВД 15:39
Министр спорта РФ отметил важность утверждения плана восстановления ВФЛА 15:31
Составлен рейтинг самых "медийных" вузов России 15:29
В двадцати крупнейших городах России выросли цены на вторичное жилье 15:21
Россия и Беларусь подписали программу стратегического партнерства 15:12
Курс евро опустился ниже 89 рублей впервые с 18 февраля 15:06
Лавров: Введение ковид-паспортов Европой не должно дискриминировать россиян 15:05
Путин предложил увеличить поставки угля в АТР 14:59
Видео: певица Валерия не узнала мужа в облике ананаса 14:56
В Москве продлили "желтый" уровень погодной опасности 14:49
Кадыров заявил, что переубедил бойца UFC Чимаева завершать карьеру 14:48
В московских парках замечены крупные стаи щеглов 14:45
Зак Снайдер выпустит черно-белую версию "Лиги справедливости" 14:41
Сбербанк увеличил максимальную сумму рефинансирования ипотеки 14:23
Актрису Розу Хайруллину не пустили на Украину из-за Крыма 14:18
Глава регулятора коммунальных служб Техаса ушла в отставку 14:02
Лукашенко рассказал о содержании переговоров с президентом России 14:02
YouTube снова заблокировал аккаунт адвоката Трампа 14:01
Клебо не выступит в гонке на 15 км на чемпионате мира 13:53
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что изменится в жизни россиян в марте
Что изменится в жизни россиян в марте
Как ВДНХ пытаются превратить в уникальный комплекс, не имеющий аналогов в мире
Как ВДНХ пытаются превратить в уникальный комплекс, не имеющий аналогов в мире
Верховный суд разъяснил, когда при разводе жилье достается одному из супругов
Верховный суд разъяснил, когда при разводе жилье достается одному из супругов
02.03.2021 15:45
Рубрика: В мире

Украина может ускорить мобилизацию резервистов

Текст: Константин Волков

На этой неделе Верховная рада может принять во втором чтении президентский законопроект номер 3553 о призыве в армию, который ускорит мобилизацию резервистов. Об этом сообщают украинские СМИ.

В Пентагоне рассказали, что войдет в пакет военной помощи Украине

Если нормативный документ будет принят, то он может осложнить уклонение от военной службы. В частности, в нем предлагается не брать мужчин без военного билета на работу, а также - ввести штрафы в 6-7 раз выше нынешних за нарушение правил воинского учета, например - неявку в военкомат по повестке. Речь идет о штрафах от 30 до 105 тысяч гривен (80-278 тысяч рублей). А за уклонение от воинского учета или сборов после предупреждения военного комиссара будет предусматривать наказание в виде исправительных работ сроком до двух лет или штраф до 700 тысяч гривен (1,85 миллиона рублей).

Также этот законопроект позволит проводить призыв резервистов на срок службы до полугода в течение одних суток после соответствующего указа президента. Кроме того, полиция может получить право отправлять молодых людей призывного возраста в случае задержания прямо на воинскую службу. Помимо этого, предполагается перевести всю систему воинского учета в электронный формат посредством автоматизированной системы "Оберег". Напомним, в конце прошлого года президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в случае необходимости может быть объявлен массовый призыв в армию как мужчин, так и женщин.

Многие политологи усматривают в курсе на милитаризацию Украины способ поддержать падающий рейтинг президента и правящей партии "Слуга народа".

В мире экс-СССР Украина

Главное сегодня

Песков заявил о необходимости работать с ПАСЕ
За сутки в России подтверждено 10 565 случаев COVID-19 в 84 регионах
Матвиенко оценила перспективы отказа от доллара США в России
Романцев рассказал о своем самочувствии после перенесенного инфаркта
Вашингтон выделит Украине 150 млн долларов на реформирование армии
Как США меняют учебную программу в погоне за расовой справедливостью
Холода уходят, а кризис все тяжелее: Как Техас не справился с морозами