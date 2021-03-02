В Испании торжественно уничтожат оружие, изъятое у террористов

В Испании пройдет открытая церемония уничтожения оружия, изъятого у членов террористических организаций ЭТА и ГРАПО в 1980-1990-х годах. Как отмечает El Mundo, такое произойдет в Европе впервые. Прежде подобные мероприятия всегда проводились втайне от общественности.

Как ожидается, акт уничтожения более тысячи единиц огнестрельного оружия пройдет в ближайший четверг, 4 марта, в школе Гражданской гвардии в Вальдеморро. В церемонии примут участие премьер-министр Испании Педро Санчес, глава МВД Фернандо Гранде-Марласка, высшие чины правоохранительных органов.

На организацию подобного мероприятия министерство внутренних дел пиренейского королевства пошло в связи критикой, обрушившееся в последнее время на власти Испании со стороны ассоциаций жертв терроризма. Дело в том, что в Мадрид начал постепенно переводить заключенных членов группировки ЭТА в тюрьмы, расположенные поближе к их дому, к Стране басков. Осужденные террористы добивались этого много лет.

Уничтожением их оружия власти Испании хотят показать, что ЭТА окончательно разгромлена и в стране верховенствует закон. До недавнего времени оно хранилось в Национальной судебной палате, в настоящее время это оружие не имеет никакой юридической ценности, все дела, по которым оно проходило в качестве улик, закрыты, обвиняемым вынесены приговоры.