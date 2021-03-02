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02.03.2021,  
16:32
Текст:  Алексей Брусилов

Внутреннее оборудование танков Т-72МС "Белый орел" показали на видео

Танки Т-72МС "Белый Орел" российского производства приняли участие в съемках видеоролика министерства обороны Сербии, призывающего молодых людей поступать в военные училища.

Была продемонстрирована атака этих боевых машин, а также - впервые - элементы внутреннего оборудования. Как на самых новейших образцах, информация об обстановке на поле боя, состоянии узлов и агрегатов выводится на специальные мониторы.

Фото: Сергей Пивоваров \ РИА Новости
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Благодаря внедрению тепловизионных каналов прицеливания наводчик-оператор и командир теперь могут поражать противника ночью так же уверенно, как и днем. Имеется автомат сопровождения целей, значительно облегчающий выполнение боевых задач.

"Семьдесят вторые" этой модификации могут применять различные артиллерийские боеприпасы: подкалиберные, кумулятивные, осколочно-фугасные снаряды, а также управляемое ракетное вооружение.

Для борьбы с воздушными объектами, вражеской пехотой, легкобронированными машинами служит башенная дистанционно-управляемая установка с 12,7-мм пулеметом.

В настоящее время эти танки являются самыми современными образцами тяжелой бронетехники в арсеналах балканского государства. Как сообщалось ранее, всего должно быть поставлено три десятка "Белых орлов".

Кроме Сербии, Т-72МС служат в сухопутных войсках Никарагуа, Лаоса, заинтересовались ими и военные других стран.

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