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02.03.2021,  
13:12
Текст:  Михаил Русин

Жуткое крещендо: Popular Mechanics впечатлил звук двигателей Су-57

Журналистов впечатлил полет на небольшой высоте четырех российских истребителей пятого поколения Су-57.

Popular Mechanics описывает видеозапись этого полета, появившуюся на YouTube, и обращает внимание на "зловещий пронзительный звон", которым сопровождается приближение самолетов. Этот звук сравнивается с криком мифического существа банши и с работой двигателя инопланетного корабля.

Фото: Андрей Катаев \ РИА Новости
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"Новый истребитель при приближении издает необычный высокий звенящий звук. Он превращается в жуткое крещендо, когда самолеты входят в поле зрения", - так описывает свои впечатления автор публикации.

Popular Mechanics отмечает, что истребитель Су-57 имеет возможности для ведения боя с воздушными противниками и для атак наземных целей. При этом самолет спроектирован таким образом, что вражеские радары будут испытывать трудности с его обнаружением с любого направления, в том числе и с тыла.

Напомним, ранее англоязычные СМИ оценили испытательные полеты Су-57 с макетом новой гиперзвуковой ракеты. По их мнению, сочетание истребителя с подвинутыми характеристиками и гиперзвукового оружия представляют особенно опасную комбинацию.

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