Указ губернатора Архангельской области от 2 марта 2021 года № 29-у "О внесении изменений в указ Губернатора Архангельской области от 17 марта 2020 года № 28-у"

В соответствии с подпунктом "б" пункта 6 статьи 4.1 и статьей 11 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", статьей 6 Федерального закона от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", статьей 16 Федерального закона от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации", пунктами 24 и 25 Положения о единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2003 года № 794, статьей 5 областного закона от 20 сентября 2005 года № 85-5-ОЗ "О компетенции органов государственной власти Архангельской области, органов местного самоуправления и организаций в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданской обороны", пунктами 30 и 31 Положения об Архангельской территориальной подсистеме единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, утвержденного постановлением Правительства Архангельской области от 16 июня 2015 года № 226-пп, постановляю:

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в указ Губернатора Архангельской области от 17 марта 2020 года № 28-у "О введении на территории Архангельской области режима повышенной готовности для органов управления и сил Архангельской территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и мерах по противодействию распространению на территории Архангельской области новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)" (далее - изменения).

2. Настоящий указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Пункт 7 изменений распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2021 года.

Губернатор Архангельской области А.В.Цыбульский





Утверждены указом Губернатора Архангельской области от 2 марта 2021 г. № 29-у





Изменения, которые вносятся в указ Губернатора Архангельской области от 17 марта 2020 года № 28-у

1. Пункт 2 дополнить новым абзацем вторым следующего содержания:

"Режим изоляции, предусмотренный абзацем первым настоящего пункта, не распространяется на граждан, указанных в абзаце первом настоящего пункта, в случае прохождения вакцинации против новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) при наличии сертификата профилактической прививки от COVID-19.".

2. Пункт 21.4 дополнить новыми подпунктами 11 и 12 следующего содержания:

"11) с 8 марта по 21 марта 2021 года включительно;

12) с 22 марта по 4 апреля 2021 года включительно.".

3. Пункт 25 изложить в следующей редакции:

"25. Гражданам, прибывающим на территорию сельского поселения "Соловецкое" Приморского муниципального района Архангельской области (далее - сельское поселение "Соловецкое"), необходимо представить один из следующих документов, подтверждающих отсутствие новой коронавирусной инфекции (COVID-2019):

1) справку с отрицательным результатом исследования на новую коронавирусную инфекцию (COVID-2019) методом полимеразной цепной реакции, выданную не ранее чем за два календарных дня до дня прибытия на территорию сельского поселения "Соловецкое" организациями, проводившими диагностику на новую коронавирусную инфекцию (COVID-2019);

2) справку с положительным результатом теста на антитела IgG, выданную не ранее чем за два месяца до дня прибытия на территорию сельского поселения "Соловецкое" организациями, проводившими соответствующее исследование;

3) сертификат профилактической прививки от COVID-19, полученный в том числе с использованием федеральной государственной информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)", выданный не ранее чем за шесть месяцев до дня прибытия на территорию сельского поселения "Соловецкое". Шесть месяцев, предусмотренные настоящим подпунктом, исчисляются со дня второй вакцинации, предусмотренной в указанном сертификате.".

4. В пункте 5:

1) в подпункте 2:

а) в подпункте "а" цифры "23.00" заменить цифрами "01.00";

б) подпункт "б" дополнить словами "при условии участия в таких мероприятиях более 20 человек";

2) в абзаце первом подпункта 41, подпунктах 7 и 8 слова "2 марта" заменить словами "30 марта".

5. В пункте 18:

1) в подпункте 2 слова "в том числе в организации отдыха детей и их оздоровления" заменить текстом следующего содержания: "за исключением:

несовершеннолетних, проживающих на территориях муниципальных образований Архангельской области, входящих в состав Арктической зоны Российской Федерации в соответствии с частью 3 статьи 2 Федерального закона от 13 июля 2020 года № 193-ФЗ "О государственной поддержке предпринимательской деятельности в Арктической зоне Российской Федерации", в целях отдыха и оздоровления таких детей за пределами территории Архангельской области;

несовершеннолетних, проживающих на территории Архангельской области, в целях отдыха и оздоровления таких детей в весенний и летний каникулярные периоды в организациях отдыха детей и их оздоровления с дневным пребыванием детей, расположенных на территории Архангельской области;";

2) подпункт 12 изложить в следующей редакции:

"12) организовать работу по приостановлению приема заявлений и по выдаче сертификатов, указанных в пункте 4 Порядка предоставления мер социальной поддержки в сфере обеспечения отдыха и оздоровления детей, утвержденного постановлением Правительства Архангельской области от 21 февраля 2017 года № 85-пи, за исключением приема заявлений и выдачи указанных сертификатов на несовершеннолетних, указанных в абзацах втором и третьем подпункта 2 настоящего пункта, до особого распоряжения;";

3) подпункт 121 изложить в следующей редакции:

"121) организовать работу по приостановлению заключения:

соглашений с организациями и индивидуальными предпринимателями (работодателями) в соответствии с Положением о порядке предоставления субсидий на возмещение части затрат, связанных с компенсацией стоимости путевок на отдых и оздоровление детей организациям и индивидуальным предпринимателям (работодателям), которые приобрели данные путевки для детей своих работников, утвержденным постановлением Правительства Архангельской области от 21 февраля 2017 года № 85-пи, до особого распоряжения;

соглашений о предоставлении субсидии с победителем конкурса в соответствии с Порядком предоставления субсидии (грантов в форме субсидии) на финансовое обеспечение (возмещение) затрат юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, оказывающим услуги в сфере отдыха и оздоровления детей, связанных с оплатой сертификатов за счет средств областного бюджета, утвержденным постановлением Правительства Архангельской области от 21 февраля 2017 года № 85-пп, до особого распоряжения.

Установить, что ограничения, установленные настоящим подпунктом, не распространяются на правоотношения, связанные с отдыхом и оздоровлением несовершеннолетних, указанных в абзацах втором и третьем подпункта 2 настоящего пункта.";

4) дополнить новым подпунктом 14 следующего содержания:

"14) до 30 марта 2021 года подготовить и представить предложения по организации летней оздоровительной кампании детей на территории Архангельской области в организациях отдыха детей и их оздоровления стационарного типа.".

6. Абзац третий пункта 181 дополнить новым предложением вторым следующего содержания: "Установить, что ограничения, установленные настоящим абзацем, не распространяются на правоотношения, связанные с отдыхом и оздоровлением несовершеннолетних, указанных в абзацах втором и третьем подпункта 2 пункта 18 настоящего указа.".

7. В пункте 19:

1) в абзаце первом после слов ""Архангельский областной центр социальной защиты населения"" дополнить словами "(далее - государственное учреждение)";

2) дополнить новым абзацем одиннадцатым следующего содержания:

"Установить, что гражданам, получающим ежемесячную денежную выплату при рождении третьего ребенка или последующих детей, государственное учреждение без подачи такими гражданами дополнительных заявлений назначает ежемесячную денежную выплату при рождении третьего ребенка или последующих детей со дня, следующего за днем окончания срока выплаты, в размере величины прожиточного минимума для детей, установленной постановлением Правительства Архангельской области в целом по Архангельской области за II квартал 2020 года.".

8. Подпункт 3 пункта 20 изложить в следующей редакции:

"3) совместно с министерством труда, занятости и социального развития Архангельской области и органами местного самоуправления принять меры по отмене поездок обучающихся в образовательных организациях в Архангельской области и государственных организациях Архангельской области для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, за исключением несовершеннолетних, указанных в абзацах втором и третьем подпункта 2 пункта 18 настоящего указа, в целях отдыха и оздоровления таких детей за пределами территории Архангельской области группами в период каникул;".

9. Подпункт 12 пункта 39 изложить в следующей редакции:

"12) приостановить прием заявлений и выдачу сертификатов на полную (частичную) оплату стоимости путевки для отдыха и оздоровления ребенка (за исключением санаторных смен) и сертификатов на полную (частичную) оплату стоимости проезда детей и услуг сопровождающих детей в составе организованной группы, предусмотренных Порядком предоставления мер социальной поддержки в сфере обеспечения отдыха и оздоровления детей, утвержденным постановлением Правительства Архангельской области от 21 февраля 2017 года № 85-пп, за исключением приема заявлений и выдачи указанных сертификатов на несовершеннолетних, указанных в абзацах втором и третьем подпункта 2 пункта 18 настоящего указа, до особого распоряжения;".

10. В пункте 33:

1) в абзаце первом слова "выданного не ранее чем за два календарных дня до дня прибытия на территорию сельского поселения "Соловецкое" Приморского муниципального района Архангельской области" заменить словами "предусмотренного пунктом 25 настоящего указа";

2) в абзаце втором слова ", выданного не ранее чем за два календарных дня до дня прибытия на территорию указанного сельского поселения" заменить словами "предусмотренного пунктом 25 настоящего указа".







