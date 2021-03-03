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03.03.2021 14:33
Рубрика: Происшествия

Банкиру Михаилу Хабарову продлили домашний арест до лета

Текст: Иван Егоров

Басманный суд в среду удовлетворил ходатайство следствия о продлении домашнего ареста топ-менеджеру банка "Траст" Михаилу Хабарову. Как сообщили в пресс-службе суда, мера пресечения обвиняемому в мошенничестве Хабарову продлена до 8 июня.

Фото: iStock
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Следствие обвиняет Михаила Хабарова в хищении почти 842 млн рублей у бывшего партнера и совладельца компании "Деловые линии" Александра Богатикова. 9 октября прошлого года Пресненский суд удовлетворил ходатайство следствия и отправил Хабарова на два месяца в СИЗО "Матросская тишина". После передачи дела из столичного управления СК в центральный аппарат Следственного комитета следствие попросило суд изменить меру пресечения Хабарову на домашний арест. В итоге 10 ноября Басманный суд изменил меру пресечения и отправил Хабарова под домашний арест

Сам банкир отрицает вину и настаивает, что уголовное дело - способ надавить на него после победы в Лондонском арбитражном суде, который обязал бывшего компаньона Богатикова выплатить 58 миллионов долларов за неисполнение опционов.

Происшествия Правосудие Следствие Судебная власть Суды общей юрисдикции Басманный суд Москвы

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