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03.03.2021 16:39
Рубрика: Спорт

Большунов остался без медали в индивидуальной гонке на 15 км

Текст: Максим Домчев
Триумфом норвежцев завершилась индивидуальная гонка на 15 километров на чемпионате мира в Германии. Они заняли все три места на пьедестале почета. Лидер российской команды стал лишь четвертым.
Александр Большунов. Фото: Федерико Модика/РИА Новости Александр Большунов. Фото: Федерико Модика/РИА Новости
Александр Большунов. Фото: Федерико Модика/РИА Новости

В среду на чемпионате мира по лыжным видам спорта прошла гонка с индивидуальным стартом у мужчин. В ней все российские болельщики рассчитывали на очередной успех лидера сборной Александра Большунова. Тем более, что в этой гонке не принимал участия главный конкурент - Йоханнес Клебо. Немного настораживало и то, что почти все норвежцы уходили на старт после лидера российской команды.

Как Александр Большунов взял свое первое "золото" чемпионата мира

Однако у норвежской команды нет проблем с тем, чтобы заменить своих лидеров. И если поначалу гонки Большунов уверенно опережал конкурентов на отсечках, то во второй части гонки у лидера россиян случился срыв. То ли сказалась болезнь, то ли сервисмены команды не угадали со смазкой, но ближе к концу гонки россиянин стал отставать от конкурентов.

Не помогло попасть в тройку и падение юного норвежского дарования Харальда Эстберга Амундсена. Опережавший его почти всю гонку Большунов уступил ему восемь секунд. А в это время позади за титул бились Ханс Кристер Холунд и Симен Хегстад Крюгер.

Холунд показал фантастическую скорость и победил с результатом 33.48,7 секунды. Крюгер в итоге стал вторым, отстав на 20,2 секунды. Артем Мальцев показал пятый результат, Иван Якимушкин - 11-й, Андрей Мельниченко - 12-й.

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