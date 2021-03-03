Большунов остался без медали в индивидуальной гонке на 15 км

Триумфом норвежцев завершилась индивидуальная гонка на 15 километров на чемпионате мира в Германии. Они заняли все три места на пьедестале почета. Лидер российской команды стал лишь четвертым.

В среду на чемпионате мира по лыжным видам спорта прошла гонка с индивидуальным стартом у мужчин. В ней все российские болельщики рассчитывали на очередной успех лидера сборной Александра Большунова. Тем более, что в этой гонке не принимал участия главный конкурент - Йоханнес Клебо. Немного настораживало и то, что почти все норвежцы уходили на старт после лидера российской команды.

Однако у норвежской команды нет проблем с тем, чтобы заменить своих лидеров. И если поначалу гонки Большунов уверенно опережал конкурентов на отсечках, то во второй части гонки у лидера россиян случился срыв. То ли сказалась болезнь, то ли сервисмены команды не угадали со смазкой, но ближе к концу гонки россиянин стал отставать от конкурентов.

Не помогло попасть в тройку и падение юного норвежского дарования Харальда Эстберга Амундсена. Опережавший его почти всю гонку Большунов уступил ему восемь секунд. А в это время позади за титул бились Ханс Кристер Холунд и Симен Хегстад Крюгер.

Холунд показал фантастическую скорость и победил с результатом 33.48,7 секунды. Крюгер в итоге стал вторым, отстав на 20,2 секунды. Артем Мальцев показал пятый результат, Иван Якимушкин - 11-й, Андрей Мельниченко - 12-й.