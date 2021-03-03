Бучневич и Шестеркин помогли "Рейнджерс" победить "Баффало" в НХЛ

Нападающий Павел Бучневич и вратарь Игорь Шестеркин внесли весомый вклад в победу "Нью-Йорк Рейнджерс" над "Баффало Сейбрз" в регулярном чемпионате НХЛ.

Матч завершился победой "рейнджеров" со счетом 3:2. В составе победителей отличились Павел Бучневич, Алексис Лафренье и Крис Крайдер. Российский форвард реализовал выход один на один с голкипером.

На счету Бучневича также голевая передача. Шестеркин отразил 22 броска из 24.

Вторая в карьере шайба российского защитника "Оттавы" Артема Зуба не спасла его клуб от поражения в матче против "Монреаля". Встреча завершилась поражением столичного клуба 1:3.

В результативном матч "Питтсбург" одолел "Филадельфию" со счетом 5:2. Из-за помещения в протокол COVID-19 не играл лидер "пингвинов" Сидни Кросби. На счету российского нападающего Евгения Малкина голевая передача.